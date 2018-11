Basket | EuroCup 2018-2019 | Trento e Brescia per la risalita | Torino quasi per l’onore

Basket - EuroCup 2018-2019 : Luca Vitali guida Brescia in una spettacolare rimonta a Monaco : La vittoria di stasera della Germani Basket Brescia sul campo del Monaco, in EuroCup, è molto più importante di quanto dicano i semplici due punti in classifica. Questo 80-86, infatti, rappresenta la prima vittoria esterna della formazione allenata da Andrea Diana in quest’annata, oltre ad essere un’iniezione di fiducia enorme per il prosieguo di una coppa nella quale servono successi per arrivare almeno al quarto posto che varrebbe ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Luca Vitali guida Brescia in una spettacolare rimonta in trasferta contro il Monaco : La vittoria di stasera della Germani Basket Brescia sul campo del Monaco, in EuroCup, è molto più importante di quanto dicano i semplici due punti in classifica. Questo 80-86, infatti, rappresenta la prima vittoria esterna della formazione allenata da Andrea Diana in quest’annata, oltre ad essere un’iniezione di fiducia enorme per il prosieguo di una coppa nella quale servono successi per arrivare almeno al quarto posto che varrebbe ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Trento sconfitta a Belgrado - Torino perde in casa con Francoforte : Continua il momento negativo delle squadre italiane in Eurocup. Ancora due sconfitte per Trento e Torino, che praticamente dicono addio anche all’ultima speranza di qualificarsi per la fase successiva. La Dolomiti cade in quel di Belgrado contro il Partizan per 76-71, mentre Torino viene ancora sconfitta in casa da Francoforte per 85-75. Purtroppo Trento paga un inizio di partita disastroso. Il Partizan domina il primo quarto e alla prima ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento a Belgrado contro il Partizan di Trinchieri - Brescia a Monaco - Torino riceve Francoforte : Brescia: una vittoria. Trento: una vittoria. Torino: zero vittorie. Comincia così la seconda metà della prima fase a gironi dell’EuroCup delle tre formazioni italiane che vi sono impegnate. Le prospettive di rimonta sono diverse: la Germani, nel girone A, ha davanti Ulm, Galatasaray e Andorra, tutte a due vittorie; la Dolomiti Energia, nel girone C, è affiancata al Partizan e ha appena davanti Ankara; la Fiat, nel girone D, deve infine ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Torino rimonta e poi viene beffata. Malaga vince nei secondi finali : La Fiat Torino rimanda ancora una volta la prima vittoria in Eurocup. Quinta sconfitta consecutiva per i piemontesi, ma questa ha davvero il sapore della beffa per i piemontesi, perchè l’Unicaja Malaga vince 105-104 grazie ad un canestro praticamente allo scadere di Jaime Fernandez (19 punti alla fine). A Torino non bastano i 22 punti di Jamil Wilson e i 19 di Victor Ruud, anche se è Peppe Poeta l’uomo della rimonta nell’ultimo ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Brescia cade nel finale a Ulm. Trento sconfitta a Valencia : Serata amara per le italiane in EuroCup. Nella 5a giornata arrivano due sconfitte esterne che complicano ulteriormente il cammino di Brescia e Trento nella competizione. La Germani cade a Ulm nel finale, 83-82 il punteggio, dopo essere stata in vantaggio per gran parte della partita. La squadra di coach Diana, che ha dovuto rinunciare a Luca Vitali influenzato, lotta fino alla fine grazie soprattutto ai 23 punti di Jordan Hamilton e ai 18 punti ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : serve un’impresa titanica a Trento sul campo del Valencia - sfida complicata anche per Torino in casa contro l’Unicaja - Brescia si gioca tanto in Germania con l’Ulm : Comincia domani la quinta giornata di EuroCup 2018-2019, torneo europeo che vede impegnate la Dolomiti Energia Trento, la Germani Brescia e la Fiat Torino. Il cammino delle squadre italiane sinora è stato a dir poco pessimo, con un bilancio complessivo di sole 2 vittorie su 12 match disputati. La qualificazione al turno successivo della competizione per le compagini nostrane è davvero in gran pericolo. La prima delle tre a scendere in campo sarà ...

Basket : Eurocup - Torino perde a Vilnius : Torino, 24 OTT - La Fiat Torino perde per 86-79 sul campo dei lituani del Lietuvos Rytas Vilnius e resta a quota zero nella classifica del girone di Eurocup dopo quattro giornate. Non è bastata ai ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : per Torino arriva la quarta sconfitta in casa del Rytas : Continua il brutto cammino delle italiane impegnate in EuroCup: dopo la sconfitta di ieri di Trento contro il Turk Telekom, arriva anche quella di Torino, battuta 86-79 in Lituania dal Rytas. Situazione di classifica che peggiora sempre di più viste le 0 vittorie sui 4 match disputati dai piemontesi. La squadra di Larry Brown non riesce proprio a carburare e vede allontanarsi la qualificazione alla fase successiva della competizione. La partita ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : un’altra sconfitta per Trento. Ankara vince con un super Tj Campbell : Trento non sa più vincere. Continua il periodo da incubo per la Dolomiti Energia che subisce la sesta sconfitta consecutiva tra campionato e coppa e compromette le ambizioni di passaggio del turno nell’Eurocup 2018/2019. Alla BLM Group Arena la formazione turca del Turk Telekom Ankara supera la squadra di coach Maurizio Buscaglia per 77-81 al termine di una partita dall’andamento altalenante. Trento, rientrata in gara dopo un avvio ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : un’altra sconfitta per Trento. Ankara vince con un super Tj Campbell : Trento non sa più vincere. Continua il periodo da incubo per la Dolomiti Energia che subisce la sesta sconfitta consecutiva tra campionato e coppa e saluta definitivamente le ambizioni di passaggio del turno nell’Eurocup 2018/2019. Alla BLM Group Arena la formazione turca del Turk Telekom Ankara supera la squadra di coach Maurizio Buscaglia per 77-81 al termine di una partita dall’andamento altalenante. Trento, rientrata in gara dopo ...

DIRETTA / Trento Ankara (risultato finale 77-81) streaming video e tv : finita! (Basket Eurocup) : DIRETTA Trento Ankara streaming video e tv, orario e risultato live della partita per la 4^ giornata di Eurocup di basket: partita da vincere per l’Aquila(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:11:00 GMT)

DIRETTA / Trento Ankara (risultato live 32-33 - 20') streaming video e tv : 3' quarto! (Basket Eurocup) : DIRETTA Trento Ankara streaming video e tv, orario e risultato live della partita per la 4^ giornata di Eurocup di basket: partita da vincere per l’Aquila(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 21:02:00 GMT)

Diretta/ Trento Ankara streaming video e tv : le parole di Buscaglia (Basket Eurocup) : Diretta Trento Ankara streaming video e tv, orario e risultato live della partita per la 4^ giornata di Eurocup di basket: partita da vincere per l’Aquila(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:41:00 GMT)