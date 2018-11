Bankitalia | ecco quanto ci è già costato lo spread

Rossi (Bankitalia) : "Mercati vuol dire risparmiatori - ecco perché le loro preoccupazioni sono così importanti" : Il problema principale dell'economia italiana è lo spreco di risorse: a costi alti non segue una produzione efficiente. A spiegarlo è il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, nel corso di una lectio magistralis all'Università di Venezia: "L'Italia sa fare un sacco di cose, ma le fa, in complesso, meno e peggio di quanto potrebbe", afferma. Non si dilunga su quale potrebbe essere la soluzione della ...