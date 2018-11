Bandai Namco annuncia Ninja Box | un nuovo gioco basato sul crafting per Nintendo Switch

Bandai Namco pubblica il primo trailer di gameplay di Twin Mirror : Con un comunicato stampa diramato questo pomeriggio, Dontnod e Bandai Namco hanno annunciato di aver pubblicato il primo trailer di gameplay di Twin Mirror, il nuovo titolo dello studio autore di Life is Strange in arrivo nel 2019.Il trailer, che illustra il primo episodio del gioco, Lost On Arrival, guida i giocatori attraverso gli elementi principali dell'avventura narrativa, fornendogli maggiori informazioni su Basswood, il Doppio e i ...

Bandai Namco tra i protagonisti di Lucca Comics & Games : Appassionati di videogiochi, segnate sul calendario data e luogo! Anche quest'anno, Lucca Comics & Games sarà il posto giusto dove andare a provare tutte le novità di Bandai Namco Entertainment, per la prima volta in uno stand tutto nuovo: alla Casermetta San Paolino sul Baluardo San Paolino dal 31 ottobre al 4 novembre ci saranno infatti videogiochi, anteprime e offerte per tutti i gusti!Uno stand tutto nuovo accoglierà i fan che vorranno ...

L'attesissimo Cyberpunk 2077 verrà distribuito in Europa da Bandai Namco : CD PROJEKT RED, creatori e publisher della serie di giochi di The Witcher, e Bandai Namco Entertainment Europe sono lieti di annunciare la loro partnership per distribuire Cyberpunk 2077 in 24 Paesi europei. Scopriamo i dettagli della collaborazione nel comunicato ufficiale:"La nostra partnership di distribuzione con Bandai Namco è costruita su solide basi e si è sviluppata nel corso dei progetti precedenti", ha dichiarato Michal Nowakowski, ...

Cyberpunk 2077 : Bandai Namco pubblicherà il gioco in Europa : CD PROJEKT RED, creatori e publisher della serie di giochi di The Witcher, e Bandai Namco Entertainment Europe sono lieti di annunciare la loro partnership per distribuire Cyberpunk 2077 in 24 Paesi europei. Bandai Namco distribuirà Cyberpunk 2077 Michal Nowakowski, Membro del board di CD PROJEKT e SVP of Business Development afferma: La nostra partnership di distribuzione con Bandai Namco è costruita su solide basi ...

Bandai Namco annuncia una partnership con WarChild per 11-11 : MEMORIES RETOLD! : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare una partnership con War Child UK sotto forma di un DLC per beneficenza dedicato all’imminente 11-11: MEMORIES RETOLD. WarChild per 11-11 MEMORIES RETOLD: annunciata la partnership con BANDAI NAMCO Attraverso una serie di lettere, disegni e fotografie commoventi trovate nel corso dell’avventura ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, i contenuti del ...

Bandai Namco ha rivelato il personaggio di SoulCalibur 6 creato dalla community : ecco Wizard Lizard : Bandai Namco ha rivelato il personaggio di SoulCalibur 6 creato dalla propria community.Come segnala PCGamer, attraverso i suoi vari canali di social media, Bandai ha invitato la community a votare le diverse caratteristiche per la creazione di un personaggio tutto nuovo. In seguito alla votazione è nato Wizard Lizard."La community ha parlato!" Bandai dice nella descrizione del video. "i fan di #SoulCalibur hanno creato Wizard Lizard! La epica ...

Bandai Namco svela la Collector's Edition di Ace Combat 7 : Skies Unknown : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato maggiori dettagli sulla Collector's Edition di Ace Combat 7: Skies Unknown, in arrivo in Italia in versione fisica dal 17 gennaio 2019 per PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni digitali saranno disponibili dal giorno successivo, mentre per PC via STEAM dall'1 febbraio.La Collector's Edition, che sarà numerata singolarmente, conterrà:Read more…