Banco BPM | Marshall Wace riduce lo short selling

Il Banco Popolare BPM - al 30 settembre 2918. Utile netto a ' 525 milioni - ' 53 milioni - al 30 settembre 2017 - . : oneri operativi a ' 2.068 milioni , ' 2.203 milioni al 30 settembre 2017, -6,1%, ; " costo del credito, in riduzione, rispetto all'esercizio precedente, con una significativa contrazione nel terzo ...

Piazza Affari : vendite diffuse su Banco BPM : Si muove in profondo rosso la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,75% sui valori precedenti. Comparando l'...

Banco BPM - Renaissance Technologies amplia la posizione ribassista sul titolo : La Consob rende noto che Renaissance Technologies, dal 7 novembre, ha ampliato lo short selling su Banco BPM dallo 0,47% allo 0,53%. Nel frattempo, sul listino milanese, brillante rialzo per la banca ...

Borsa : Milano in rialzo - vola Banco Bpm : ANSA, - Milano, 8 NOV - La Borsa di Milano prosegue in rialzo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,3% a 19.605 punti. Gli investitori guardano con ottimismo alla stagione delle trimestrali. Positivo il ...

Piazza Affari : in bella mostra Banco BPM : Brillante rialzo per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,95%. L'analisi del titolo eseguita su base ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Banco BPM : Ottima performance per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che scambia in rialzo del 2,11%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...

Banche - “stress test superati per Intesa Sanpaolo - Unicredit - Ubi e Banco Bpm”. I titoli guadagnano in Borsa : Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi e Banco Bpm hanno superato gli stress test dell’Autorità bancaria europea (Eba). Lo anticipa Il Messaggero, secondo cui Intesa è la banca tra le italiane che per la quinta volta si conferma la migliore nelle “prove da sforzo” condotte sui bilanci degli istituti. Unicredit dovrebbe posizionarsi al secondo posto (nel 2016 era terza) grazie alla maxi-ricapitalizzazione da 13 miliardi lanciata dall’ad ...

Stress test - promosse le banche italiane. Intesa - UniCredit - Ubi e Banco BPM superano la prova : "Gli Stress test non sono un problema per Intesa Sanpaolo". La convinzione espressa due giorni fa dal ceo Carlo Messina si è rivelata più che una sicurezza perché secondo quanto apprende Huffpost da fonti bancarie, Intesa è l'istituto, tra quelli italiani, che ha conseguito il risultato migliore ai test condotti dalla Bce e dall'Autorità bancaria europea su 48 banche europee. Promossa, dunque, insieme a ...

Banco BPM - Marshall Wace riduce la posizione ribassista : La Consob rende noto che Marshall Wace , dal 30 ottobre, ha limato le vendite su Banco BPM dal 4,32% al 4,20%. Nel frattempo, a Milano, avanza la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la ...

Banco BPM - le posizioni ribassiste sul titolo : Dal 29 ottobre, Marshall Wace e PDT Partners hanno in portafoglio una posizione corta su Banco BPM rispettivamente del 4,32% e dello 0,79%. Lo rende noto la Consob dalle comunicazioni relative alle ...

Banco BPM - Marshall Wace mantiene lo short selling : Marshall Wace, dalla data del 23 ottobre, ha mantenuto la posizione ribassista su Banco BPM al 4,17%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. Intanto sul ...

Banco BPM - lo short selling sul titolo : La Consob rende noto che Marshall Wace e Worldquant , dal 22 ottobre, detengono una posizione ribassista su Banco BPM rispettivamente del 4,22% e dello 0,49%. A Piazza Affari nel frattempo Banco BPM ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1 - 89% - Banco BPM a -5 - 7% (18 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ceca un rimbalzo dopo il calo di ieri. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:41:00 GMT)