Auto elettriche e car sharing - Italia fanalino di coda : Italia nelle retrovie della classifica mondiale della mobilità del futuro . Infrastrutture inadeguate e quadro normativo arretrato sono i principali ostacoli allo sviluppo di car sharing, Auto ...

Tante novità ma poche elettriche nella vetrina brasiliana dell'Auto : ... berlina e di coupé: la carrozzeria è circondata da una linea di continuità che demarca la differenza tra la parte bassa della vettura, tipica degli sport utility e il tetto sportiveggiante. Anche ...

Mobilità : Auto elettriche e car sharing - Cina leader - Italia fanalino di coda : Italia nelle retrovie della classifica mondiale della Mobilità del futuro. Infrastrutture inadeguate e quadro normativo arretrato sono i principali ostacoli allo sviluppo di car sharing, auto elettriche e a guida autonoma. In pole position nella graduatoria c’è la Cina, che supera Singapore. L’Italia è penultima nella classifica stilata da Roland Berger nel report ‘automotive Disruption Radar‘ sulla Mobilità condivisa e ...

Cotton fioc - Auto elettriche e tartarughe marine : Se ne parla nella nuova puntata del podcast di Konrad, dedicata a due proposte di direttiva del Parlamento Europeo sulla protezione ambientale

Guida Autonoma - elettriche - car sharing. Cina leader - Italia fanalino di coda : Auto che si Guidano da sole? Che inquinano poco o niente? Che si usano ma non si possiedono? Gli addetti ai lavori scommettono sulla Automotive Revolution. Tranquilli, arriverà. Quando, però, non si sa. Perchè, dati alla mano, la rivoluzione avanza ma pianino, soprattutto in Italia. A dirlo sono i risultati dell’”Automotive Disruption Radar” (che sarebbe un Osservatorio sull’evoluzione dell’auto) numero 4. Nel 2017 gli esperti ...

Auto elettriche : il Governo conferma l’arrivo di incentivi per l’acquisto : L’Italia è sicuramente negli ultimi posti dei paesi industrializzati per quanto riguarda la mobilità elettrica. Questo fatto è stato confermato anche da un report di Ronald Berger, che ci vede negli ultimi posti sia come leggi di più...

Auto elettriche - Il governo conferma : incentivi in arrivo : Dopo il ministro dellambiente Sergio Costa, che due giorni fa aveva definito lipotesi incentivi allacquisto di Auto elettriche una possibilità, oggi è stata la volta del sottosegretario alle Infrastrutture Michele DellOrco. Parlando a Rimini, agli Stati generali della Green Economy 2018, lesponente del Movimento 5 Stelle ho annunciato che il Mit sta lavorando, con il Ministero dello Sviluppo Economico e con quello dellAmbiente, a un incentivo ...

Auto elettriche - "Italia fanalino di coda nel mondo" : L'Italia continua ad arrancare nel processo di sviluppo delle nuove forme di mobilità, a partire dall'elettrico. quanto emerge dalla quarta edizione dell'Automotive Disruption Radar sulla mobilità condivisa e la guida Autonoma della Roland Berger, presentata durante una tavola rotonda a Milano. L'analisi, basata su 26 indicatori industriali in cinque categorie (interesse del consumatore, regolamentazione, infrastruttura, tecnologia e ...

San Giorgio di Nogaro (UD) promuove la mobilità sostenibile : ai Cantieri Marina San Giorgio arriva la ricarica per le Auto elettriche : Si allarga la rete per il rifornimento elettrico in Friuli Venezia Giulia. Sky Gas & Power, società di Udine attiva su scala nazionale nella fornitura di energia elettrica e gas, ha attivato una colonnina per le auto elettriche ai Cantieri Marina San Giorgio di San Giorgio di Nogaro (UD). Una scelta dettata dalla volontà di diffondere una maggiore cultura ambientale partendo proprio dai consumi energetici. «Il coinvolgimento dei nostri ...

Incentivi Auto - arriva il si del Ministro Costa : “Possibili per Euro 3 ed elettriche” : Il suo predecessore Gian Luca Galletti, incaricato dal governo Renzi e riconfermato da quello Gentiloni, aveva parlato di Incentivi alla rottamazione come “ipotesi”, mai in termini più concreti e che facessero davvero ben sperare. Tanto che alla fine, nella legge di bilancio del 2018 non ve n’è traccia e, laddove si attuano, è tutto a discrezione di regioni e province autonome. Ora, in un’intervista rilasciata al mensile ...

In Svizzera le Auto elettriche saranno obbligate a fare rumore : Per motivi di sicurezza le auto elettriche dovranno fare rumore sulle strade svizzere a partire da metà 2019. Secondo quanto riporta la stampa elvetica, la confederazione si adeguerà in questo modo alla legislazione europea in materia.Sui nuovi modelli dovrà pertanto essere installato un sistema di allarme acustico. Il suono sarà generato tramite altoparlanti esterni a tenuta stagna, in grado di riprodurre il rumore ...

