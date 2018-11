Atp Finals | Djokovic domina contro Isner

Tennis - Atp Finals Londra 2018 : Djokovic dominante con Isner - Zverev a fatica su Cilic : A Londra oggi nel corso delle ATP Finals toccava al gruppo “Guga Kuerten” scendere in campo per le sfide che segnavano l’inizio del round robin anche per gli ultimi quattro Tennisti qualificati per il torneo inglese. Il serbo Novak Djokovic domina lo statunitense John Isner, mentre il tedesco Alexander Zverev ricorre a due tie break per avere ragione del croato Marin Cilic. Basta un’ora ed un quarto al serbo Novak ...

Cristiano Ronaldo protagonista anche alle Atp Finals - il ‘gesto atletico’ di CR7 tra il pubblico [FOTO E VIDEO] : Cristiano Ronaldo cerca di acchiappare la pallina durante il match delle ATP Finals tra Djokovic e Isner: il ‘gesto atletico’ di CR7 Cristiano Ronaldo è volato a Londra per gustarsi il match tra Novak Djokovic e John Isner alle ATP Finals. Il fenomeno portoghese però si è ritrovato ‘protagonista’ della sfida. Tutti gli occhi erano puntati su di lui, oltre che sulla partita, e CR7 ha sfoderato un ‘gesto ...

Atp Finals - Djokovic esordio perfetto - Isner impotente : Già, perché quando il miglior servizio del mondo incontra la miglior risposta del mondo, quello col servizio è un uomo morto [semicit]. John Isner perde al debutto assoluto tra gli otto maestri e ...

Atp Finals – Djokovic mostra i muscoli dal principio - il serbo all’esordio s’impone su Isner : Djokovic batte facile Isner all’esordio delle ATP Finals di Londra 2018: il tennista serbo s’impone per 2-0 Dopo la vittoria di Alexander Zverev alle ATP Finals di Londra 2018, anche Novak Djokovic trionfa all’esordio. Il serbo, a seguito dell’incontro contro John Isner, raggiunge perciò in testa alla classifica del gruppo A il tedesco. Il match, che ha visto protagonista il cinque volte campione delle Finals, si ...

Atp Finals 2018 - Djokovic supera Isner 6-4 - 6-3 nel gruppo Kuerten : Djokovic-Isner, la cronaca Nole si guadagna una palla break nei primi due turni di battuta dell'avversario, ma deve attendere il terzo per far saltare il banco, grazie a un paio di risposte da ...

Atp Finals - Zverev vicino alla semifinale : In attesa del match di questa sera, tra il n.1 al mondo Novak Djokovic e l'americano John Isner , Zverev conquista la vetta nel gruppo Guga Kuerten . ' Sono molto contento perché ho giocato un grande ...

Atp Finals - buio Federer : Da allora, però sono, trascorsi 11 anni, ed è inevitabile tornare a dubitare della condizione fisica di Federer, al termine dell'ennesima annata in giro per il mondo. A maggior ragione dopo il ...

Atp Finals : Federer scivola con Nishikori - lunedì tocca a Djokovic : Il numero 3 del mondo è in caccia del suo 100esimo titolo da professionista, difficilmente lo coglierà a Londra se gioca così: 34 errori non forzati, contro 19 vincenti,, 4 ace e 4 doppi falli, il 57 ...

Atp Finals - Zverev batte Cilic in due set : Stasera, dalle 21, si disputerà l'altro match della prima giornata del girone: in campo il numero uno del mondo, ovvero il serbo Novak Djokovic , opposto allo statunitense John Isner , numero 10 del ...

Atp Finals 2018 - Zverev supera Cilic 7-6 - 7-6 nel gruppo Kuerten : Sascha Zverev comincia bene la sua seconda avventura alle ATP Finals battendo con un doppio 7-6 Marin Cilic , nella partita che ha aperto il gruppo Kuerten . Il tedesco, numero 5 del ranking mondiale, ...

Atp Finals – Zverev playboy… ma non troppo : una sexy bionda lo abbraccia - lui la spinge via! [VIDEO] : Alexander Zverev ha vissuto uno strano momento con una fan alle ATP Finals di Londra: il tedesco abbracciato troppo ‘calorosamente’ è costretto a spingere via la ragazza Giovane, talentuoso e… bello. La descrizione di Alexander Zverev, il presente e il futuro del tennis ATP, pronto a giocrsi il titolo di ‘Maestro’ insieme ai top player del circuito maschile alle ATP Finals di Londra. Zverev non deve però difendersi ...

Atp Finals – Esordio ok per Alexander Zverev : il tennista tedesco supera Cilic dopo due tie-break : Esordio positivo per Alexander Zverev nelle ATP Finals: il tennista tedesco batte Cilic dopo due tie-break dopo le prime partite del Gruppo B, giocate nella giornata di ieri, che hanno visto i trionfi di Anderson su Thiem e Nishikori su Federer, quest’oggi tocca al Gruppo scendere in campo. Sul cemento delle ATP Finals di Londra, apre le danze Alexander Zverev, vittorioso in poco più di due ore su Marin Cilic. Il tennista tedesco, ...

Atp Finals – Roger Federer annulla l’allenamento del Queen’s : spunta l’ipotesi ritiro : Roger Federer annulla l’allenamento del Queen’s previsto nella giornata di oggi: problemi fisici alla base della scelta, rischia di farsi largo l’ipotesi di ritiro Esordio amaro per Roger Federer nelle ATP Finals. Il campione svizzero è stato sconfitto, a sorpresa, da Kei Nishikori nella sfida inaugurale. Girone B che dunque si complica per il tennista di Basilea, costretto a battere Thiem, anch’esso sconfitto nel ...

Atp Finals – Kevin Anderson e lo splendido regalo di compleanno alla moglie : tutto lo stadio canta ‘happy birthday’ [VIDEO] : Kevin Anderson dedica uno splendido messaggio d’auguri per il compleanno della moglie Kelsey: tutto lo stadio canta ‘happy birthday’ Domenica perfetta per Kevin Anderson quella dell’esordio nelle ATP Finals. Il tennista sudafricano ha festeggiato il compleanno della moglie Kelsey con un successo all’esordio nel torneo dei Maestri, avvenuto con la vittoria su Dominic Thiem in due set, conclusi 6-3 / 7-6. Al ...