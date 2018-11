ATP Finals – Djokovic mostra i muscoli dal principio | il serbo all’esordio s’impone su

ATP Finals 2018 - Djokovic supera Isner 6-4 - 6-3 nel gruppo Kuerten : Djokovic-Isner, la cronaca Nole si guadagna una palla break nei primi due turni di battuta dell'avversario, ma deve attendere il terzo per far saltare il banco, grazie a un paio di risposte da ...

ATP Finals - Zverev vicino alla semifinale : In attesa del match di questa sera, tra il n.1 al mondo Novak Djokovic e l'americano John Isner , Zverev conquista la vetta nel gruppo Guga Kuerten . ' Sono molto contento perché ho giocato un grande ...

ATP Finals - buio Federer : Da allora, però sono, trascorsi 11 anni, ed è inevitabile tornare a dubitare della condizione fisica di Federer, al termine dell'ennesima annata in giro per il mondo. A maggior ragione dopo il ...

ATP Finals : Federer scivola con Nishikori - lunedì tocca a Djokovic : Il numero 3 del mondo è in caccia del suo 100esimo titolo da professionista, difficilmente lo coglierà a Londra se gioca così: 34 errori non forzati, contro 19 vincenti,, 4 ace e 4 doppi falli, il 57 ...

ATP Finals - Zverev batte Cilic in due set : Stasera, dalle 21, si disputerà l'altro match della prima giornata del girone: in campo il numero uno del mondo, ovvero il serbo Novak Djokovic , opposto allo statunitense John Isner , numero 10 del ...

ATP Finals 2018 - Zverev supera Cilic 7-6 - 7-6 nel gruppo Kuerten : Sascha Zverev comincia bene la sua seconda avventura alle ATP Finals battendo con un doppio 7-6 Marin Cilic , nella partita che ha aperto il gruppo Kuerten . Il tedesco, numero 5 del ranking mondiale, ...

ATP Finals – Zverev playboy… ma non troppo : una sexy bionda lo abbraccia - lui la spinge via! [VIDEO] : Alexander Zverev ha vissuto uno strano momento con una fan alle ATP Finals di Londra: il tedesco abbracciato troppo ‘calorosamente’ è costretto a spingere via la ragazza Giovane, talentuoso e… bello. La descrizione di Alexander Zverev, il presente e il futuro del tennis ATP, pronto a giocrsi il titolo di ‘Maestro’ insieme ai top player del circuito maschile alle ATP Finals di Londra. Zverev non deve però difendersi ...

ATP Finals – Esordio ok per Alexander Zverev : il tennista tedesco supera Cilic dopo due tie-break : Esordio positivo per Alexander Zverev nelle ATP Finals: il tennista tedesco batte Cilic dopo due tie-break dopo le prime partite del Gruppo B, giocate nella giornata di ieri, che hanno visto i trionfi di Anderson su Thiem e Nishikori su Federer, quest’oggi tocca al Gruppo scendere in campo. Sul cemento delle ATP Finals di Londra, apre le danze Alexander Zverev, vittorioso in poco più di due ore su Marin Cilic. Il tennista tedesco, ...

ATP Finals – Roger Federer annulla l’allenamento del Queen’s : spunta l’ipotesi ritiro : Roger Federer annulla l’allenamento del Queen’s previsto nella giornata di oggi: problemi fisici alla base della scelta, rischia di farsi largo l’ipotesi di ritiro Esordio amaro per Roger Federer nelle ATP Finals. Il campione svizzero è stato sconfitto, a sorpresa, da Kei Nishikori nella sfida inaugurale. Girone B che dunque si complica per il tennista di Basilea, costretto a battere Thiem, anch’esso sconfitto nel ...

ATP Finals – Kevin Anderson e lo splendido regalo di compleanno alla moglie : tutto lo stadio canta ‘happy birthday’ [VIDEO] : Kevin Anderson dedica uno splendido messaggio d’auguri per il compleanno della moglie Kelsey: tutto lo stadio canta ‘happy birthday’ Domenica perfetta per Kevin Anderson quella dell’esordio nelle ATP Finals. Il tennista sudafricano ha festeggiato il compleanno della moglie Kelsey con un successo all’esordio nel torneo dei Maestri, avvenuto con la vittoria su Dominic Thiem in due set, conclusi 6-3 / 7-6. Al ...

Tennis - Ranking ATP (12 novembre 2018) : classifica immobile in attesa delle Finals. Fabio Fognini numero 13 : La quiete prima della tempesta: immobile la top ten mondiale del Tennis maschile prime della ATP Finals. A Londra mancano l’iberico Rafael Nadal e l’argentino Juan Martin Del Potro, mentre gli altri otto ci sono tutti. Tanti i punti in palio, qualche scambio di posizione ci sarà sicuramente, ma il serbo Novak Djokovic ha la certezza di chiudere in testa il 2018. Top 10 ATP (Ranking al 12.11.2018) 1 Novak Djokovic (Serbia) 8045 2 ...

Tennis - ATP Finals 2018 : la seconda giornata. Djokovic al debutto contro Isner - Zverev-Cilic con prospettiva semifinale : Mandata in archivio la prima giornata delle ATP Finals con la sorpresa legata alla sconfitta di Roger Federer per mano di Kei Nishikori, è tempo di pensare al secondo giorno di partite, quello che vede in campo il gruppo avente il nome di Gustavo “Guga” Kuerten, che pur essendo stato tra i più grandi terraioli di sempre ha saputo farsi valere anche sulle superfici veloci, come dimostra la vittoria del 2000 in questo torneo. Fa il suo ...

Tennis - ATP Finals 2018 : il programma e gli orari di oggi. Chi gioca e come vedere le partite in tv : Seconda giornata delle ATP Finals 2018 in arrivo alla O2 Arena di Londra. Sono attese nuove emozioni, dopo quelle della prima giornata, che ha visto la sconfitta di Roger Federer contro Kei Nishikori, pronosticata davvero da pochi anche alla luce dei recenti miglioramenti dello svizzero. Novak Djokovic fa il suo debutto oggi, al cospetto di John Isner, ma il match più interessante non è il suo: alle 15, infatti, c’è la partita che, con ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Nishikori sorprende Federer all’esordio - Anderson supera Thiem : Prima giornata delle ATP Finals 2018, prima sorpresa di un certo livello: Kei Nishikori batte Roger Federer nel match serale, costringendo lo svizzero a doversi rimettere velocemente in carreggiata tra due giorni. Nell’altro incontro del gruppo intitolato a Lleyton Hewitt, Kevin Anderson ha superato, pur con un secondo set lungo, Dominic Thiem. KEVIN Anderson B. DOMINIC Thiem 6-3 7-6 (10) Esordio vincente per il sudafricano ...