Atalanta | che cuore Djimsiti | il primo gol in A è per Alisa! LE FOTO

Inter - Spalletti : 'Paragone con Mourinho è stimolo. Con l'Atalanta scelte sbagliate. Ha pesato anche il Barcellona' : ... riconoscimento vinto da Massimiliano Allegri, votato anche dallo stesso Spalletti, è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport . C'è ancora rammarico per la sconfitta con l'Atalanta? "È chiaro che c'è ...

Serie A Atalanta - Gasperini : 'Partita che lascia un segno importante' : BERGAMO - Dopo la roboante vittoria per 4-1 contro l' Inter, il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn: 'Indubbiamente era una sfida fondamentale per capire il ...

Atalanta - Gasperini soddisfatto : “Prestazione che dà spinta per fare ancora meglio - Ilicic fondamentale” : Al termine della splendida vittoria dell’Atalanta sull’Inter, l’allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini è intervenuto su DAZN: “Alla vigilia per noi era una partita fondamentale per capire il nostro momento e le nostre potenzialità. Abbiamo giocato e vinto contro una squadra di grande valore, che arrivava da sette vittorie di fila. Aver fatto questo tipo di prestazione è una spinta per andare avanti sempre ...

Atalanta-Inter diretta live : gol Icardi - l’argentino pareggia dal dischetto! [VIDEO] : Atalanta-Inter diretta live – Rispetto alle previsioni, nessuna modifica nell’undici di Gasperini. Il forfait di Palomino spinge il tecnico atalantino a puntare dietro su Djimsiti, affiancato da Toloi e Mancini. In attacco, Duvan Zapata vince il ballottaggio con Barrow e si riprende il posto da titolare. Tre sono invece le novità nello schieramento dell’Inter: in difesa, Miranda la spunta su De Vrij; in mezzo, nel 4-3-3, ...

Inter-Atalanta - che affari fra Zhang e Percassi : Mancini il prossimo colpo : affari, trattative, che spesso vanno anche oltre il mondo del pallone, con due famiglie strettamente legate fra loro n onostante la distanza importante, almeno kilometrica fra Bergamo e la Cina. ...

Atalanta-Inter oggi in tv - orario d’inizio e su che canale vederla. Le probabili formazioni : Lunch match della dodicesima giornata: derby lombardo a Bergamo, alle 12.30 allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia si sfidano Atalanta ed Inter. Sfida importante per entrambe le compagini: l’ex di turno Gian Piero Gasperini, che ha già allenato i nerazzurri di Milano, vuol trascinare la Dea verso la conquista dell’Europa, per Luciano Spalletti l’obiettivo è invece quello di proseguire nella striscia positiva e non lasciar ...

Atalanta-Inter - le chiavi tattiche della sfida : La storia recente della rivalità tra Atalanta e Inter racconta di una grande complicità sui tavoli di trattativa , numerosissime le operazioni concluse tra le parti soltanto negli ultimi due anni: da ...

Atalanta-Inter - la conferenza di Spalletti LIVE : 'Nainggolan? Difficile che giochi' : Segui LIVE la conferenza di Luciano Spalletti sul sito di Sky Sport. LIVE 12:28 10 nov La striscia positiva dell'Inter? E' quello che dovevamo fare, il nostro deve essere un campionato di questo ...

Materazzi : 'Ecco perché indossavo il 23. Difensori italiani? Il più forte gioca nell'Atalanta' : Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, campione del mondo nel 2006 con l'Italia, parla a SportWeek, svelando il perché della sua maglia numero 23: 'Avevo 22 anni, giocavo nel Perugia e in ritiro passavo quasi tutto il tempo libero a vedere in tv le ...

Atalanta - la felicità di Zapata : “Finalmente il gol - posso aiutare anche dalla panchina” : Finalmente si è sbloccato, dopo aver passato undici giornate senza entrare nel gabellino dei marcatori: Duvan Zapata sta provando a riconquistare l’Atalanta e i suoi tifosi, che iniziavano a storcere il naso per la spesa eccessiva effettuata per accaparrarselo. Al termine del match contro il Bologna, il colombiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento, finalmente è arrivato questo gol, importante per la vittoria ...

Atalanta - Ilicic : 'La malattia mi ha cambiato e ho imparato che il calcio non è tutto' : Una tripletta per rinascere. Finalmente Josip Ilicic sembra essere uscito dal tunnel che l'aveva costretto a un lungo stop ad inizio stagione " causato da un 'infezione batterica ai linfonodi del ...

Da Gagliardini a Caldara - quelli che via dall' Atalanta si ammosciano : Non è un cliché quello per cui i giocatori che abbandonano l' Atalanta di Gasperini calano di rendimento. È la verità, e la causa è l' unicità del gioco del tecnico nerazzurro. Quest' ultimo facilita ...

Gasp ha ragione - l'Atalanta c'è Ma ecco perché «funziona» meno : L'allenatore sostiene che si gioca anche meglio del passato: alcuni dati lo confermano. Eppure si fatica a far gol: avversari più efficaci, più cross «disperati». E Zapata così avanti ha poco spazio. ...