Asia Bibi | sui social immagini false

Oggi in edicola : Asia Bibi a Brescia - sì dalla comunità pakistana : Nelle pagine degli spettacoli, sul GdB scaricabile anche in formato digitale , tutti i dettagli di tra le band più discusse del momento, i Thegiornalisti , trio capitanato da Tommaso Paradiso che si ...

Asia Bibi - il sindaco di Brescia : "Pronti ad accoglierla - via alle procedure per l'asilo" : Il primo cittadino ha risposto così all'appello del presidente dell'Ordine degli avvocati. La giovane pakistana, condannata a morte per blasfemia è stata scarcerata ma non può lasciare il suo Paese

Asia Bibi - figlia - sono felice : ANSA, - ROMA, 10 NOV - "Non ho ancora incontrato mia madre ma sono molto felice che sia sta liberata. Quando la incontrerò sicuramente la abbraccerò molto forte e piangerò insieme a lei". Lo dice ...

Asia Bibi è libera ma il suo calvario non è ancora finito : "Asia Bibi è libera ma ancora in Pakistan". Con uno scarno comunicato del portavoce del ministero degli Esteri, Muhammad Faisal, ripreso dalle agenzie italiane, si è chiuso il bailamme di notizie sull'avvenuta liberazione della cristiana condannata a morte nel 2010 e che la Corte suprema pakistana aveva assolto dall'imputazione di blasfemia la scorsa settimana, disponendone la scarcerazione.La Bbc ieri la dava in viaggio verso ...

Olanda offre asilo a legale Asia Bibi : ANSA, - ROMA, 8 NOV - L'Olanda ha offerto asilo politico temporaneo all'avvocato di Asia Bibi, Saif ul-Malook: lo ha annunciato su Twitter il ministro degli Esteri del Paese, Stef Blok. Malook potrà ...

Asia Bibi scarcerata ma non può lasciare il Pakistan. M5s : "Governo si impegna per la sua protezione" : Asia Bibi è stata scarcerata ma è ancora in Pakistan. Il suo avvocato aveva riferito che la donna condannata a morte per blasfemia e assolta dalla Corte suprema dopo otto anni di carcere aveva lasciato il Paese. La notizia, però, è stata smentita - riferisce l'Afp - dal ministro degli esteri del Pakistan, Muhammad Faisal. La donna non potrà lasciare il Paese fino all'esito del ricorso che è stato fatto ...

Asia Bibi - governo 'ancora in Pakistan' : ANSA, - ROMA, 8 NOV - Asia Bibi, la donna cattolica accusata di blasfemia e assolta dalla Corte suprema pachistana dopo 8 anni di carcere, è ancora in Pakistan. Lo riferisce il portavoce del ministero ...

Il caso Asia Bibi e la resa dello stato agli estremisti : Dopo l’assoluzione della donna condannata a morte per blasfemia gli estremisti religiosi hanno costretto la corte suprema a firmare un accordo che soddisfa le loro richieste. Leggi

La storia di Asia Bibi - finalmente libera : Asia BibiAsia BibiAsia BibiAsia BibiAsia BibiAsia BibiAsia BibiAsia BibiAsia BibiAsia BibiAsia BibiAsia BibiDopo 8 anni di carcere, Asia Bibi è libera: è passata una settimana dalla sentenza della Corte Suprema pakistana che ha assolto la donna cristiana dall’accusa di blasfemia. Dopo la notizia della scarcerazione, alcune testate avevano riferito che Bibi era stata portata in un altro Paese, ma il Ministro degli Esteri ha confermato che si ...

Asia Bibi è libera : Roma. Asia Bibi non si trova più nella prigione di Multan, liberata dopo quasi dieci anni di prigionia. Questo è l’elemento certo dell’intera vicenda: l’avvenuta scarcerazione della madre di famiglia cattolica dopo la sentenza con la quale la Corte Suprema del Pakistan l’aveva assolta da ogni imputa

Pakistan - Asia Bibi è ancora nel Paese : 8.25 Asia Bibi, la donna cattolica accusata di blasfemia e assolta dalla Corte Suprema pachistana dopo aver trascorso 8 anni in carcere, è ancora in Pakistan. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri di Islamabad, Muhammad Faisal. Ieri il legale della donna aveva fatto sapere che era "su un aereo, ma nessuno sa dove atterrerà".Asia Bibi è in grave pericolo finché resta in Pakistan. Migliaia di islamisti radicali chiedono che sia ...

Asia Bibi - la donna cristiana accusata di blasfemia in Pakistan - è stata liberata : Asia Bibi, la donna cristiana accusata di blasfemia al centro di un caso di cronaca giudiziario ormai seguito in tutto il mondo, è stata liberata dal carcere: otto anni dopo l’inizio del processo e a una settimana dalla sentenza della

Asia Bibi è ancora in Pakistan : ANSA, - ROMA, 8 NOV - Asia Bibi, la donna cattolica accusata di blasfemia e assolta dalla Corte suprema pachistana dopo 8 anni di carcere, è ancora in Pakistan. Lo riferisce il portavoce del ministero ...

Asia Bibi è libera : forse ci sarà l'Italia nel suo futuro : Scarcerata la donna pachistana assolta la settimana scorsa dalla Corte suprema dall'accusa di blasfemia: è diventata negli...