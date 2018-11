Arte e ricerca scientifica con una nuova prospettiva

Antartide : al via la 34ª spedizione italiana con 250 pArtecipanti impegnati su 50 progetti di ricerca : Con l’apertura della stazione Mario Zucchelli ha avuto inizio la 34a Campagna estiva del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), finanziata con 23 milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e attuata dall’ENEA per gli aspetti logistici e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per la programmazione e il coordinamento scientifico. Avrà una durata di 4 mesi durante i quali scienziati e tecnici ...

Il Liceo Marzolla Simone Durano pArtecipa alla Notte dei ricercatori. : ... moti interni ed esterni comuni all'anima, alle cose, al mondo. La creazione come momento intellettivo ed energetico, stimolata dagli impulsi celebrali di vitale importanza, al pari del processo ...

Parco della Salute - ricerca e innovazione : il 18 ottobre la presentazione del pArtenariato pubblico-privato : Il convegno è organizzato dal Centro estero per l'internazionalizzazione del Piemonte e promosso da Regione Piemonte e Città della Salute e della Scienza di Torino. Dopo i saluti istituzionali del ...

Plastic free - oggi pArte la rivoluzione al ministero dell’Ambiente : solo acqua alla spina. E la ricerca va avanti : La rivoluzione Plastic free è in atto: dalle sfide istituzionali ai progressi della scienza. Da oggi il ministero dell’Ambiente mette al bando la Plastica, come aveva annunciato lo stesso ministro Sergio Costa il 5 giugno, in occasione della Giornata internazionale dell’Ambiente. Ma il cambiamento non riguarda solo il dicastero, perché sono centinaia le adesioni. La Commissione Cultura alla Regione Lazio ha presentato a luglio il piano ‘Lazio ...

Una nuova ricerca pone un freno all’uso della tecnologia da pArte dei bambini : Una nuova ricerca volta a studiare la relazione che intercorre tra i bambini e gli schermi non fa altro che confermare ciò che in tanti sospettavano L'articolo Una nuova ricerca pone un freno all’uso della tecnologia da parte dei bambini proviene da TuttoAndroid.

Ulisse : Alberto Angela ripArte su Rai1 con la Cappella Sistina. «Sono un ricercatore - non un conduttore» : Alberto Angela, Ulisse Non si sente una star del sabato sera, anche se per Rai1 lo è già. Dopo i risultati positivi ottenuti la settimana scorsa con Stanotte a Pompei, Alberto Angela debutterà sulla rete ammiraglia con la nuova serie di Ulisse: Il piacere della scoperta, programma scippato a Rai3 (non senza contraccolpi sul quel fronte) e collocato sul primo canale come fiore all’occhiello della nuova stagione. A partire stasera in prime ...

Notte Europea dei Ricercatori : la Fondazione CMCC pArtecipa con due eventi a Bologna e a Lecce : La Fondazione CMCC partecipa alla “Notte Europea dei Ricercatori”, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea che dal 2005 coinvolge migliaia di Ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. Obiettivo della manifestazione, creare occasioni d’incontro tra Ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e divertente, anche per invogliare i ...

La notte dei ricercatori PArtecipa la Lumsa : In programma il prossimo 28 settembre 2018, per il terzo anno consecutivo l'Università Lumsa Partecipa alla notte europea dei ricercatori, evento organizzato da Frascati Scienza, che avvicina i ricercatori e il loro lavoro ai cittadini di tutte le età e agli studenti. Le attività per la notte Europea dei ricercatori nella sede di Palermo si svolgeranno in tre diverse ...

Il Consiglio nazionale delle ricerche pArtecipa alla “Notte dei ricercatori” : ecco tutti gli eventi in programma : Il Consiglio nazionale delle ricerche, anche quest’anno, non manca all’appuntamento della Notte dei ricercatori, per sensibilizzare la collettività alla scienza e alle sue ricadute nella società. Indetta dalla Unione Europea, la manifestazione avrà luogo il 28 settembre in molte sedi della rete scientifica dell’Ente. Tante le attività organizzate sia nell’ambito di alcuni progetti finanziati dalla Commissione Europea – Meet, Society, ...

Ricerca - Pompei pArtecipa alla 'Notte europea' : appuntamento venerdì dalle 15 alle 19 - : La Notte Europea dei Ricercatori 2018, rientra nella manifestazione #ERN18, BE a citizEn Scientist , Bees, , coordinata dall'Associazione Frascati Scienza volta a incoraggiare la partecipazione dei ...

Il Parco Archeologico di Pompei pArtecipa alla “Notte europea dei ricercatori 2018” : Il Parco Archeologico di Pompei partecipa alla “Notte europea dei ricercatori 2018”, venerdì 28 settembre dalle ore 15.00 alle 19.00. Esperti di antropologia, geologia, archeobotanica – specialisti del Laboratorio di Ricerche Applicate, che affiancano quotidianamente con i loro studi gli archeologi, gli architetti e i restauratori di Pompei nell’ottica della più completa attività interdisciplinare di studio, salvaguardia e tutela del ...

La ricerca sull'Alzheimer pArte dalla diagnosi precoce : Milano, 18 set., askanews, - La ricerca sull'Alzheimer in Italia parla il linguaggio dei giovani e si concentra soprattutto sulla diagnosi precoce, cogliendo anche il recente suggerimento della FDA, ...

Prende a mArtellate una donna in pieno centro ad Avellino : ora è ricercato : Prende a martellate una donna. È accaduto poco fa in pieno centro ad Avellino, lungo corso Europa. L'autore si è poi dato alla fuga. È tuttora ricercato dagli agenti della...