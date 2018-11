Arriva Xiaomi Black Shark | il super smartphone per giocare Quanto siete disposti a

Il nuovo Xiaomi Black Shark sta Arrivando in Europa : Lo Xiaomi Black Shark è il primo smartphone prodotto dalla compagnia esclusivamente dedicato al mondo gaming. La potenza certo non gli manca, al suo interno infatti monta un processore Snapdragon 845 octa core, 6/8Gb di RAM e ben 64/128Gb di memoria interna non espandibili (dipende dalla versione acquistata). Dispone di una batteria da 4000 mAh e uno schermo da 5,99 pollici FullHD per un esperienza di gioco unica. Una particolarità unica è il ...

Xiaomi Mi 8 Lite e Mi 8 Pro Arrivano in Italia : Xiaomi ha da poche ore annunciato che anche in Italia la famiglia Mi 8 si allargherà. Saranno disponibili alla vendita, infatti, gli smartphone che ancora non erano arrivati nel nostro Belpaese, Xiaomi Mi 8 Lite leggi di più...

TWRP Arriva su Xiaomi Mi A2 Lite - Moto G6 - Nokia 6.1 e tanti altri - LineageOS 16 disponibile sul Meizu 16 : È stata rilasciata la recovery TWRP per una nuova serie di smartphone e uno sviluppatore porta la LineageOS 16 sul Meizu 16 e sul Meizu 16 Plus. L'articolo TWRP arriva su Xiaomi Mi A2 Lite, Moto G6, Nokia 6.1 e tanti altri, LineageOS 16 disponibile sul Meizu 16 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Pro Arriva in Italia con 8 GB di RAM e 128 GB di storage : Pochi istanti fa, nel corso di un evento tenutosi a Londra, è stato annunciato ufficialmente l'arrivo sui mercati europei di Xiaomi Mi 8 Pro L'articolo Xiaomi Mi 8 Pro arriva in Italia con 8 GB di RAM e 128 GB di storage proviene da TuttoAndroid.

La modalità “Foto Notturne” di Xiaomi MIX 3 dovrebbe Arrivare anche in Mi 8 Pro : pronti a scattare meravigliose foto al buio? : Le scene notturne sono molto apprezzate sia dai fotografi professionisti che da tutti coloro i quali decidono di affacciarsi al mondo della fotografia […] L'articolo La modalità “foto Notturne” di Xiaomi MIX 3 dovrebbe arrivare anche in Mi 8 Pro: pronti a scattare meravigliose foto al buio? proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Pro Arriva finalmente in Europa - evento fissato per l’8 novembre a Londra : Forse in tanti non conosceranno lo Xiaomi Mi 8 Pro, o forse lo conosceranno come Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Infatti il Mi 8 Pro non è altro che la versione top della gamma Mi leggi di più...

Android 9 Pie su Xiaomi Mi 8 SE Arriva a bordo della MIUI 8.11.1 China Developer : Il prossimo candidato ad adottare Android 9 Pie è Xiaomi Mi 8 SE, destinatario della prima beta privata L'articolo Android 9 Pie su Xiaomi Mi 8 SE arriva a bordo della MIUI 8.11.1 China Developer proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 Lite dovrebbe Arrivare in Europa in due configurazioni hardware : In base a recenti rumor, Xiaomi Mi 8 Lite sembrerebbe pronto a sbarcare anche in Europa in due configurazioni hardware. L'articolo Xiaomi Mi 8 Lite dovrebbe arrivare in Europa in due configurazioni hardware proviene da TuttoAndroid.

Nuove indiscrezioni su Xiaomi Mi MIX 3 e Mi 9 - mentre Mi 8 Pro Arriva sui mercati globali : Xiaomi è tra i principali protagonisti del mese di ottobre, con un Mi MIX 3 che promette di fafe faville, e altre novità in arrivo. L'articolo Nuove indiscrezioni su Xiaomi Mi MIX 3 e Mi 9, mentre Mi 8 Pro arriva sui mercati globali proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie Arriva su Xiaomi Redmi Note 5 grazie alla ROM Pixel Experience : La ROM Pixel Experience basata su Android 9 Pie arriva su Xiaomi Redmi Note 5 in versione stabile. L'articolo Android 9 Pie arriva su Xiaomi Redmi Note 5 grazie alla ROM Pixel Experience proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 3 Arriva il 25 ottobre : tecnologia 5G e 10GB di ram? : Il prossimo top di gamma Xiaomi Mi Mix 3 sarà presentato ufficialmente in un Evento in Cina in data 25 ottobre 2018: tra le novità i rumors parlano anche della tecnologia 5G e 10GB di ram.Fino a qualche settimana fa si parlava di un possibile annuncio del nuovo MI Mix 3 da parte di Xiaomi in data 15 ottobre 2018, ma la data è passata non c’è stata nessuna presentazione.Continue reading Xiaomi Mi Mix 3 arriva il 25 ottobre: tecnologia 5G e ...

Xiaomi Mi Max 3 Arriva ufficialmente in Italia con un prezzo decisamente interessante : Xiaomi Mi Max 3, l'enorme phablet del produttore cinese, arriva ufficialmente in Italia, con un prezzo interessante e ovviamente in versione globale. L'articolo Xiaomi Mi Max 3 arriva ufficialmente in Italia con un prezzo decisamente interessante proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Max 3 Arriva ufficialmente in Italia al prezzo di 329€ : Dopo essere stato presentato qualche tempo fa, Xiaomi Mi Max 3 arriva ufficialmente in Italia per la gioia di chi ama i phablet. Infatti questo smartphone può essere considerato la definizione di phablet, con uno schermo leggi di più...

MIUI 10 Global Stabile Arriva anche su Xiaomi Redmi 6A e Redmi 5 Plus : Continua il rollout di MIUI 10 in versione Global Stabile, disponibile da oggi anche per Xiaomi Redmi 6A e Xiaomi Redmi 5 Plus. L'articolo MIUI 10 Global Stabile arriva anche su Xiaomi Redmi 6A e Redmi 5 Plus proviene da TuttoAndroid.