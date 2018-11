Arrestato dai carabinieri un ladro colto con le mani nel sacco

Marsala - tunisino Arrestato dai Carabinieri : è rientrato illegalmente in Italia : Un uomo, originario della Tunisia, è stato arrestato dai Carabinieri di Marsala. Per lui c'era il foglio di via per alcuni reati che aveva commesso, ma è rientrato illegalmente in Italia. Ecco la nota ...

MAZARA : SCIPPA UN ANZIANA. Arrestato TUNISINO DAI CARABINIERI : I CARABINIERI della Compagnia di MAZARA del Vallo, con i suoi equipaggi dell'aliquota Radiomobile e delle stazioni CARABINIERI, nella serata dell'8 novembre, hanno effettuato un servizio straordinario ...

Lo scippo di Mazara del Vallo - Arrestato dai Carabinieri uno degli autori : E' stato arrestato dai Carabinieri di Mazara del Vallo uno degli autori dello scippo avvenuto in piazza qualche giorno fa. Notizia della quale avevamo parlato ieri, per un particolare: il Sindaco ...

Viterbo : Ruba in una profumeria a Viterbo - fermato e Arrestato dai carabinieri : Ieri sera, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo , hanno sorpreso all' uscita di una nota profumeria del centro, un uomo di 32 anni di origini Georgiane, che alla ...

Scuola - vicenda choc a Brescia : maestro 40enne Arrestato dai Carabinieri : Un insegnante 40enne della Valsabbia è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Salò (Brescia) con l’accusa di violenza sessuale ai danni di minori: l’arresto è avvenuto mentre il docente si trovava a Scuola. Il maestro avrebbe molestato una bambina di otto anni che frequenta l’istituto dove lavora l’insegnante. Sono stati i genitori della bimba, preoccupati del suo insolito comportamento, a denunciare ...

Folle corsa sulla 131 - inseguito e Arrestato dai Carabinieri un pluripregiudicato : L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, sulla ss 131 all'altezza del bivio per Elmas. I Nas di Cagliari percorrevano la ss 131 in direzione Cagliari, quando, poco prima del bivio per l'aeroporto di ...

Vittoria - spaccia davanti alla scuola : Arrestato dai carabinieri : Un giovane pusher sorpreso a spacciare droga davanti ad una scuola a Vittoria è stato arrestato dai carabinieri. In casa aveva mezzo chilo di droga

Ndrangheta - latitante 48enne Arrestato dai carabinieri a Roma : I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, con il supporto dei militari della Capitale e del Ros, hanno individuato e arrestato a Roma un latitante di 'Ndrangheta, Filippo Morgante, di ...

A Barcellona Pozzo di Gotto - è stato Arrestato dai carabinieri un 20enne : I responsabili dell'Arma, attraverso tale comunicato sottolineano che : 'questa mattina, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i ...

Perseguita ex - Arrestato dai carabinieri : ANSA, - TRENTO, 16 OTT - Era nella cantina del condominio e aveva staccato la corrente elettrica dell'appartamento della ex convivente, con lo scopo di obbligarla a uscire di casa per riattivarla. È ...

Evade dai domiciliari per offendere : Arrestato : L'uomo, già agli arresti per stalking, è uscito di casa e ha raggiunto l'abitazione della sua vittima per insultarla. Ora è all'Arginone

Spacciatore di cocaina Arrestato dai carabinieri : Nel pomeriggio di martedì 9 ottobre a Truccazzano i carabinieri della Stazione di Melzo hanno arrestato uno Spacciatore di Cassano d'Adda. Spacciatore arrestato L'uomo, un 34enne di origine ...

BALATA DI BAIDA : EXTRACOMUNITARIO Arrestato dai CARABINIERI PER GRAVI REATI - ANCHE SU MINORI : Nella mattinata del 4 ottobre scorso, i CARABINIERI della Stazione di BALATA di BAIDA , TP, , diretti dal Maresciallo Ordinario Pietro Floreno, al termine di un'articolata attività di indagine ...

Verona : ricercato per violenza sessuale in Bielorussia - Arrestato dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - Al momento del controllo, tuttavia, l'uomonon era in camera poiché si era allontanato poco prima unitamente alla compagna; a quel punto i militari si sono immediatamente attivati al fine di rintracciarlo e, dopo ore di serrate ricerche e mirati servizi di osservazione nei pressi della