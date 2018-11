Arbitro malmenato a Roma | sospesi campionati dilettantistici Lazio

romadailynews

(Di lunedì 12 novembre 2018)– Uno schiaffo, forse due, l’che finisce a terra e batte la testa, perde sangue e i sensi, rischiando conseguenze piu’ gravi. Per questo ennesimo caso, “l’ottavo nella Regione dall’inizio della stagione sportiva”, l’Associazione italiana arbitri ha deciso la sospensione delle designazioni per le gare dei dilettanti del, quindi. La decisione e’ stata presa dopo i fatti di ieri avvenuti a, a San Basilio, al campo Francesca Gianni, al termine di una sfida del campionato di Promozione tra Virtus Olympia e Atletico Torrenova. Qui il direttore di gara, Riccardo Bernardini della sezione di Ciampino, e’ stato aggredito da due persone, ma forse quattro, ed e’ finito in ospedale, anche per un principio di soffocamento. I fatti scatenanti nel finale della partita, vinta dal Torrenova, in ...