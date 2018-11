Arbitro aggredito - solidarietà Aic : ANSA, - ROMA, 12 NOV - "Non possiamo che stigmatizzare ancora una volta un episodio che nulla a che a vedere con il nostro mondo. Siamo vicini all' Arbitro e alla sua famiglia, e più in generale alla categoria delle giacchette nere che troppo spesso vengono prese di mira": così il presidente dell'Assocalciatori, Damiani ...

Arbitro aggredito - interviene il Governo : “adesso basta - prendiamo provvedimenti” : Giancarlo Giorgetti, sottosegretario con delega allo sport, ha rivelato d’avere un incontro con Salvini e Nicchi per prendere provvedimenti immediati “Prima di tutto voglio mandare la mia personale solidarietà a Riccardo Bernardini, il giovane Arbitro che è stato aggredito ieri a Roma al termine di una partita. Non è un episodio isolato: ogni anno subiscono aggressioni circa 500 giovani arbitri nei campionati dilettantistici e ...

Arbitro aggredito a Roma - il direttore di gara ha rischiato la vita : Nuovo episodio di violenza nei confronti di un Arbitro, il direttore di gara che era stato designato per la direzione di una gara del campionato Promozione del Lazio, la decisione dell’AIA è stata quella di non inviare arbitri sui campi per tutte le partite in programma nei campionati dilettanti della Regione. La decisione è arrivata dal presidente, Marcello Nicchi, che annuncia “una presa di posizione forte e decisa per ...