Arbitro aggredito a Roma | il direttore di gara ha rischiato la vita

(Di lunedì 12 novembre 2018) Nuovo episodio di violenza nei confronti di un, ildiche era stato designato per la direzione di unadel campionato Promozione del Lazio, la decisione dell’AIA è stata quella di non inviare arbitri sui campi per tutte le partite in programma nei campionati dilettanti della Regione. La decisione è arrivata dal presidente, Marcello Nicchi, che annuncia “una presa di posizione forte e decisa per sollecitare un momento di riflessione da parte di tutti ma anche dell’opinione pubblica sul tema della violenza nel Calcio”. “Ieri si e’ consumato l’ennesimo episodio di violenza ai danni di un– ricorda la nota dell’Aia – che era stato designato per la direzione di unadel campionato Promozione del Lazio, regione dove si sono registrati gia’ otto casi dall’inizio della stagione ...