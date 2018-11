Arbitri aggrediti | l’Aia non fa designazioni per i match nel Lazio

ilnapolista

(Di lunedì 12 novembre 2018) La nota ufficiale Dura, durissima reazione dell’Assocontro le aggressioni ai direttori di gara sui campi dei dilettanti. Dopo l’ennesimo episodio di violenza contro un 24enne fischietto del campionato di Promozione, l’Aia ha deciso di bloccare lein quella regione. Marcello Nicchi ha annunciato «una presa di posizione forte e decisa per sollecitare un momento di riflessione da parte di tutti ma anche dell’opinione pubblica sul tema della violenza nel calcio». La nota ufficiale dell’associazione: «L’Aia non invierà direttori di gara ai campi di gioco per tutte le partite in programma nei campionati dilettanti del. Si valuteranno nuove e analoghe iniziative al verificarsi di ogni ulteriore episodio di violenza grave. Della situazione generale annosa e dell’iniziativa in particolare sono stati informati il ...