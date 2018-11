Aprire gli occhi sul focolaio No Vax

I Comics fanno riAprire il 30 degli hotel. Ma gli affitti sul web sono più gettonati : Gli albergatori: 'Molte strutture non lavorerebbero senza l'evento'. Però il vero boom di richieste è sul portale Airbnb

Italia 5 stelle - Fico : “Aprire processo per Regeni al Cairo - sua famiglia sta vivendo l’ingiustizia più grande” : Nel corso del suo intervento sul palco di Italia 5 stelle, la kermesse del Movimento 5 stelle in corso al Circo Massimo di Roma, il presidente della Camera Roberto Fico ha voluto citare la famiglia di Giulio Regeni. “Quella di Regeni è una delle ingiustizie più grandi che sto seguendo. Quando sono andato in Egitto – ha raccontato – Non ho potuto fare a meno di chiamare i suoi genitori e di ascoltarli. E oggi chiedo di nuovo di ...

Genova - la rabbia degli sfollati : “Liberate la Valpolcevera”. I commercianti : “RiAprire le strade” : “Liberate la Valpolcevera” è lo slogan con cui i commercianti della Valpolcevera, messi in ginocchio dal crollo del ponte Morandi, manifestano per chiedere interventi per far riprendere la ‘vità nella zona. Lo slogan è scritto su uno striscione che apre il corteo. Alla manifestazione, la prima dei cittadini dal giorno del crollo (14 agosto, 43 morti), partecipa anche una delegazione di sfollati. I manifestanti sfileranno nel ...

Rally Galles 2018 : Sebastien Ogier non sbaglia e va a riAprire il Mondiale con 7 punti di distacco da Neuville : Il Rally del Galles 2018 va al campione del mondo in carica Sebastien Ogier (Ford Fiesta) che, dopo essere volato al comando nella giornata di ieri dopo i guai di Ott Tanak, oggi ha gestito con grande sapienza il percorso, rispondendo all’attacco di Jari-Matti Latvala, ed andando a cogliere un successo globale di importanza indicibile. A questo punto, con due sole prove da disputare (Spagna e Australia) Ogier si riporta a sole 7 lunghezze ...

Delitto Ammaturo - la famiglia : 'Caso da riAprire' : Nostro padre non si occupava di politica, ma di camorra. Forse l'omicidio è da collegare al sequestro dell'ex assessore regionale Ciro Cirillo', dice la figlia Gilda.