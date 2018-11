Applauso alla sera storta e al calcio per bene di Gonzalo Higuain

ilfoglio

: @biasi_lorena @Iperbole_ @soulsc0nnected Un applauso al figlio ??dopo l'applauso alla Ely Isoardi, ci sta - DpPasetto : @biasi_lorena @Iperbole_ @soulsc0nnected Un applauso al figlio ??dopo l'applauso alla Ely Isoardi, ci sta - improbabyeol : @andreilonaroof Mi è piaciuta sia la caratterizzazione dei personaggi sia la gestione di tutti i filoni narrativi (… - PisoniGiulia : Alla domanda di mio padre 'Perché non entri nella Guardia di Finanza?' ho sentito la fragorosa risata del pubblico… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) C’è qualcosa di peggio di essere il giocatore più atteso della tua squadra, una squadra che ha solo te per aggrapparsi come a una scialuppa, o a un cavaliere errante. C’è qualcosa di peggio di avere alzato un po’ la voce (ma a mezzo tono, ché di più non ti viene, per indole) con la tua ex squadra pa