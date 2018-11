Anzaldi | inconcepibile violenza su donna per fischi a Salvini

romadailynews

(Di lunedì 12 novembre 2018) Roma – “A Roma, per impedire cheasse controdegli agenti di polizia hanno afferrato per le braccia, fatto cadere e poi identificato una signora di 59 anni. Perche’ tanta violenta solerzia per una innocua manifestazione di dissenso? Ci aspettiamo ora che la prefetta identifichi con altrettanta solerzia gli autori di questa esageratissimasuanziana”. Lo scrive su Twitter Michele, deputato del Partito democratico, a proposito della notizia pubblicata da Repubblica.it sull’episodio avvenuto questa mattina a Roma nel quartiere di Borgo Pio. L'articolosuperproviene da RomaDailyNews.