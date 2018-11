Antonio Tajani | ' Sono orgoglioso di essere un giornalista'

Antonio Tajani : 'Disoccupazione in crescita e risparmi in fumo : il Governo ha fallito' : Con un'intervista a Radio Radicale, il numero due di Forza Italia, il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, ha detto la sua sulla manovra finanziaria, dichiarandosi preoccupato per gli ultimi dati dell'economia italiana e criticando la misura del reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del M5S [VIDEO]. Egli ha dichiarato: Sono molto preoccupato per i dati sulla disoccupazione che continua a crescere e quando si perde il lavoro ...

Ameria Festival - consegnato il Premio Barbarossa ad Antonio Tajani : Romagnoli prima di consegnare il Premio a Tajani, ha ricordato che "il Premio Barbarossa è stato istituito nel 1995 per onorare con una targa d'argento coloro che nei campi dell'arte, della scienza, ...

Ameria Festival - premio Barbarossa ad Antonio Tajani : Il premio Barbarossa, istituito dalla Società Teatrale nel 1995, viene assegnato annualmente "per onorare con una targa d'argento coloro che nei campi dell'arte, della scienza, del giornalismo, ...

Amelia - venerdì 26 ottobre il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani riceverà il Premio Barbarossa al Teatro Sociale : La Giuria è presieduta ogni anno da una diversa personalità della cultura, della scienza, dell'arte o del giornalismo. Gli altri componenti sono il presidente della Società Teatrale e il direttore ...

Antonio Tajani a Quarta Repubblica : 'Manovra assistenzialista e ingiusta' : Il commento di Tajani non si ferma, però, solo alle cifre, in quanto secondo il presidente del Parlamento Europeo non sarebbero solo gli italiani a poter usufruire del nuovo servizio: "In Italia ci ...

Antonio Tajani canta Battisti : "M5s? Altro che libertà..." : Antonio Tajani si esibisce in "Il mio canto libero" e dedica uno dei brani più famosi di Lucio Battisti "a tutti gli italiani"."Questo è un inno alla libertà", dice il vicepresidente di Forza Italia a Radio Rock, "uindi se vogliamo combattere insieme per la libertà di questo Paese, per la libertà dei cittadini, delle sofferenze, dei vincoli che hanno, il centrodestra deve essere unito: mi auguro che la Lega ci segua".[[video 1585568]]E a Dejan ...

Antonio Tajani : “Salvini - fai cadere questo governo che fa del male al Paese” : Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ed esponente di primo piano di Forza Italia, intervenendo a una manifestazione pubblica, lancia un appello a Matteo Salvini, affinché metta fine all'alleanza "contro natura" con il Movimento 5 Stelle e faccia cadere un governo "che sta facendo del male al Paese".Continua a leggere

Antonio Tajani : "Manovra contro il popolo. Fermare questo governo è un atto d'amore per l'Italia" : Politica economica. "E' una manovra contro il popolo. Una finanziaria che impoverisce il Nord senza aiutare il Sud, con molto assistenzialismo e pochi investimenti per la crescita. Danneggia il ...

Matteo Salvini - la promessa che gli ha strappato Antonio Tajani : 'Dopo il governo - alle elezioni con noi' : Dall'ultimo vertice a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni è emerso un dettaglio mai chiarito fino in fondo sul futuro del governo Lega-M5s, cioè che cosa ha ...

