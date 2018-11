Anticipazioni Una Vita | Celia apprende che suo marito Felipe ha avuto un incidente

Una Vita - Anticipazioni puntate dal 12 al 16 novembre : terremoto ad Acacias 38! : terremoto in via Acacias 28 nelle prossime puntate di Una Vita. La soap spagnola torna in onda lunedì 12 novembre e avrà una settimana corta visto che sabato 17 novembre torna in onda Amici 18 e sembra che Una Vita non sarà in tv. Cosa succederà adesso che Cayetana non c’è più e che Ursula prenderà il suo posto? E’ proprio Pablo a scoprire che l’appartamento di Cayetana, appena ristrutturato verrà occupato da Ursula e dalla sua ...

Una Vita Anticipazioni : SAMUEL inizia a riprendersi dall’intervento ma… : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita, vi abbiamo parlato dei problemi di salute di SAMUEL Alday (Juan Gareda): il ragazzo assisterà infatti ad un bacio tra la fidanzata Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e il fratello Diego (Ruben de Eguia) e, al termine di una colluttazione fisica con lui, avrà la peggio poiché sbatterà inavvertitamente la testa sullo spigolo di un tavolino. A seguito dell’ascesso ...

Una Vita Anticipazioni : ecco cosa succede a METÀ DICEMBRE : Che cosa succederà nel quartiere di Acacias nelle puntate di Una Vita in onda a METÀ DICEMBRE 2018? Scopriamolo insieme grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni della telenovela spagnola: Jaime operato d’urgenza Dopo che l’infermiera Castora (Sonia Rua) tenterà di soffocarlo con un cuscino, Jaime (Carlos Olalla) verrà operato d’urgenza e si renderà necessario procedere con una tracheotomia. L’Alday ...

Una Vita Anticipazioni : Blanca scopre lo scrigno segreto di Ursula - terremoto ad Acacias : Le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda da lunedì 12 al 16 novembre 2018 su Canale 5 sono pronte a rivelare cosa accadra' in quel di Acacias 38. Una scossa di terremoto, apparentemente innocua, sara' il preludio della tragedia che colpira' il quartierino la prossima settimana, mietendo vittime e feriti gravissimi. Intanto Antonito, stanco dei continui rifiuti di Lolita, decidera' di prendersi una pausa concedendosi un viaggio. ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 12 e martedì 13 novembre 2018 : anticipazioni puntata 583 di Una VITA di lunedì 12 e martedì 13 novembre 2018: È passato un mese dalla partenza di Mauro e Teresa. Pablo propone a Leonor di fare un viaggio, mentre Adela ora lavora da Susana come apprendista. Arturo chiede i soldi ad Antoñito, che riesce a ottenere una proroga di due giorni; il giovane chiede invano un prestito a Victor e poi pensa di lasciare Acacias per eVITAre guai… L’appartamento in cui viveva ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Felipe vittima di un grave incidente : Felipe combatte tra la Vita e la morte dopo un tragico incidente, Celia disperata, corre al suo capezzale.

Tempesta d’amore - Anticipazioni puntate dall’11 al 17 novembre 2018 : una madre surrogata : Grazie alle anticipazioni sulle puntate di Tempesta d’amore da domenica 11 a sabato 17 novembre 2018 scopriremo una buona notizia per Eva. Christoph e Alicia ceneranno insieme ed il finale sarà a sorpresa. Goran si avvicinerà a Romy e Paul scoprirà di provare del risentimento, perché mai? Tempesta d’amore, anticipazioni trame Eva sarà felicissima per la bella notizia che dovrà dare a Robert. Dopo una lunga ricerca la donna ha trovato ...

Amici 18 Anticipazioni - Alessandro Casillo eliminato? Una strana risposta : Alessandro Casillo bocciato dai professori di Amici 18? anticipazioni sul cantante Alessandro Casillo rischia di non superare il secondo step? Tutto è possibile. Il suo modo di cantare piace, ma non ha davvero sorpreso tutti i professori di Amici 18. C’è qualcuno che non è veramente convinto di lui. E adesso tutti i fan del […] L'articolo Amici 18 anticipazioni, Alessandro Casillo eliminato? Una strana risposta proviene da Gossip e ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Simon salva Arturo dal terremoto : Il Gayarre porta in salvo il suo acerrimo nemico, colpevole di averlo allontanato dalla sua amata Elvira.

Una Vita Anticipazioni 10 novembre 2018 : Mauro e Teresa decidono di lasciare Calle Acacias mentre Elvira manda una registrazione ad Arturo. La Valverde è viva!

Una Vita Anticipazioni dal 12 al 16 novembre : un violento terremoto ad Acacias : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Ursula va a vivere a casa di Cayetana, terremoto ad Acacias 38 L’appartamento di Cayetana viene rimesso a posto e il Patronato De La Serna paga la ristrutturazione dell’abitazione. A prendere possesso della casa è proprio Ursula, insieme alla famiglia Alday e la figlia Blanca. Infatti, vedremo la Dicenta prendere […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 12 al 16 novembre: un violento ...

Una vita Anticipazioni : ci siamo - addio a TERESA - MAURO… e PABLO! : anticipazioni Una vita: MAURO e TERESA partono per sempre! Grosse perdite nel cast di Una vita, dove – nel giro di poche settimane – assistiamo praticamente a quattro importanti uscite di scena! Il primo addio l’abbiamo già dato di recente con l’incendio in cui ha (o quanto meno avrebbe) perso la vita Cayetana Sotelo-Ruz: il corpo non è stato trovato e teoricamente questo sarebbe un appiglio per un futuro ritorno del ...

Una Vita Anticipazioni 9 novembre 2018 : Samuel vuole sposare Blanca : Samuel decide di sposare Blanca per salvarla dal manicomio mentre Diego Alday fa ritorno a Calle Acacias.

Anticipazioni Una Vita : Adela scopre il tradimento di Simon con Elvira : La telenovela spagnola Una Vita, ideata da Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico. Tra qualche settimana si verificheranno nuovi e sorprendenti colpi di scena ad Acacias 38, che vedranno protagonisti Elvira Valverde, Simon Gayarre e Adela. Tutto iniziera' quando la figlia del colonnello Arturo tornera' nel quartiere iberico [VIDEO] proprio durante la celebrazione del matrimonio tra il fratello di Leandro e l'ex suora, lasciando di ...