Anm | ok a riforma prescrizione ma non basta a snellire processi

Prescrizione - Anm : “Bene vararla dopo la riforma penale”. Davigo : “Così gli effetti quando sarò morto”. Penalisti in sciopero : L’Associazione nazionale magistrati promuove l’esecutivo: “Lo abbiamo sempre detto che la modifica della Prescrizione si deve fare insieme a una riforma più ampia e complessiva del processo penale e lo abbiamo ribadito più volte in questi giorni”.Piercamillo Davigo spiega come funzionerà la nuova legge con una battuta: “Vedremo gli effetti quando sarò morto, funzionerà da qui all’eternità”. L’Unione delle ...