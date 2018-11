Android Pie in arrivo a gennaio sugli smartphone Samsung

Android 9 Pie arriva in beta su Nokia X7 in Cina : HMD Global ha iniziato a testare Android 9 Pie su Nokia X7, la variante cinese del Nokia 7.1 Plus. L'articolo Android 9 Pie arriva in beta su Nokia X7 in Cina proviene da TuttoAndroid.

Android : nuove regole per gli smartphone pieghevoli : Uno dei problemi che da sempre colpisce Android è la frammentazione del sistema operativo che colpisce le centinaia di smartphone diversi presenti nel mercato. Questo inconveniente potrebbe diventare ancora più pericoloso con il nascere dei

Android 9 Pie beta per Xiaomi Mi A2 rilasciato per i beta tester : Xiaomi ha dato il via al rilascio per i beta tester di una versione beta dell'update ufficiale ad Android 9 Pie per lo Xiaomi Mi A2. Ecco tutti i dettagli

HMD Global conferma l'aggiornamento ad Android 9 Pie per i Nokia 3 - 5 - 6 e 8 : Si allunga l'elenco degli smartphone Nokia per i quali HMD Global si prepara a rilasciare l'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie

Disponibile un'iniziale versione beta di Android 9 Pie per Xiaomi Mi A2 : Nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata una versione beta iniziale di Android 9 Pie per lo Xiaomi Mi A2. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Android 9 Pie in rilascio per Sony Xperia XZ Premium e per due Sony Xperia XZ1 : Sony ha iniziato il rilascio ufficiale dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per il Sony Xperia XZ Preimum, Sony Xperia XZ1 e Sony Xperia XZ1 Compact.

Android 9 Pie beta per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ potrebbe arrivare il 15 novembre : Il programma beta relativo ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ potrebbe prendere il via il prossimo 15 novembre.

Samsung sta già testando Android 9 Pie sul Samsung Galaxy Note 8 : Pare che Samsung stia già testando una versione software di Android 9 Pie sul Samsung Galaxy Note 8, il rilascio dell'aggiornamento si avvicina.

Per nulla abbandonato il Samsung Galaxy Note 8 : Android 9 Pie confermato da un indizio : Grande notizia quella di oggi 9 novembre per i Samsung Galaxy Note 8. Tutti i possessori del phablet del 2017 possono stare abbastanza sereni: il loro device, con grandi probabilità, riceverà Android 9 Pie. La notizia non giunge dalla viva voce di Samsung che pure non ha diramato una lista di device che riceveranno appunto l'ultimissimo firmware di casa Google ma c'è un indizio da non sottovalutare in merito alla questione update. Gli esperti ...

Samsung Galaxy Note 9 con Android 9 Pie ottiene la certificazione WiFi : La variante cinese del Samsung Galaxy Note 9 è stata certificata da Wi-Fi Alliance con Android 9 Pie a bordo, a conferma che l'update si avvicina

Honor Play con Android 9 Pie avvistato su Geekbench : Nelle scorse ore Honor Play è stato avvistato nel database di Geekbench con a bordo l'ultima versione del sistema operativo di Google

A rilento beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy : tempi e modelli limitati - per fortuna c'è la One UI : Inutile girarci intorno, che delusione la beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy: questo perché nonostante le prospettive di un lancio imminente e diffuso della fase di sperimentazione dell'aggiornamento Android, i test del pacchetto partiranno solo a fine mese e neanche per un numero di modelli sostanzioso. Per non parlare poi del rilascio stabile che seguirà una tabella di marcia, diciamo così, "tradizionale" per il brand. Per fortuna a ...

Smartphone pieghevoli - Instant Discovery e molto altro : tutte le novità da Android Dev Summit : Scopriamo le più importanti novità annunciate da Google nel corso della prima giornata di Android Dev Summit, che si sta svolgendo a Mountain View.

Android supporterà gli smartphone pieghevoli (Samsung) - la conferma arriva da Google : Samsung lancerà il suo primo smartphone pieghevole nel corso del 2019 e sta lavorando con Google per garantire il supporto da parte di Android.