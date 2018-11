Android | nuove regole per gli smartphone pieghevoli

Android 9 Pie su Galaxy S9 Plus : nuove immagini confermano le gesture e un look rinnovato : Sicuramente Samsung non è l’azienda più veloce in materia di aggiornamenti, infatti i suoi attuali top di gamma Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus stanno ancora aspettando Android 9 Pie, che dovrebbe arrivare in beta leggi di più...

Nuove immagini di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 Plus mostrano un look Google Style : Nuove immagini mostrano che la Samsung Experience 10 con Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 Plus potrebbe renderlo più simile a uno smartphone Google. L'articolo Nuove immagini di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 Plus mostrano un look Google Style proviene da TuttoAndroid.

Altro antipasto per i Samsung Galaxy con Android Pie : dal 17 ottobre nuove app ottimizzate : Ci sono ulteriori anticipazioni che possiamo prendere in considerazione oggi 17 ottobre per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy destinato a ricevere l'aggiornamento Android Pie e che, al contempo, sono curiosi di capire come cambieranno determinate app proprietarie del produttore coreano nel momento in cui il pacchetto software in questione sarà pronto. Molti tra i nostri lettori probabilmente ricorderanno che abbiamo già ...

Samsung Galaxy aggiornamento Android Pie : alcune nuove funzionalità in dettaglio : Ecco in dettaglio alcuni cambiamenti che gli utenti possessori di un Samsung Galaxy di ultima generazione noteranno con l’aggiornamento ad Android Pie 9.0.Anche se al momento Samsung non ha rilasciato una road-map ufficiale nella quale vengono elencati i dispositivi e le date del loro aggiornamento ad Android Pie, alcune novità nelle funzionalità sono state già in parte svelate.Infatti Samsung France ha voluto rilasciare alcuni dettagli ...

Google Chrome saluta Android Jelly Bean - le nuove API richiedono Android 4.4 KitKat : Nel nuovo codice dell'app di Google Chrome è stato innalzato il livello delle API ad Android 4.4 KitKat. Il browser dice addio ad Android Jelly Bean. L'articolo Google Chrome saluta Android Jelly Bean, le nuove API richiedono Android 4.4 KitKat proviene da TuttoAndroid.

Youtube Music per Android si aggiorna : nuove opzioni per la qualità streaming e download : Google ha rilasciato un aggiornamento per la sua applicazione Youtube Music destinata alla piattaforma Android: le novità consistono in nuove opzioni per la gestione della qualità streaming e download.Come promesso da Google, che il mese scorso aveva annunciato aggiornamenti costanti con miglioramenti per la sue applicazioni, oggi Youtube Music per Anroid ha ricevuto un aggiornamento.Youtube Music per Android: nuove opzioni per la qualità audio ...