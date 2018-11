Andrea Vigentini verso Sanremo Giovani in Magari con il beneficio del dubbio audio e

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: .@AndreaVigentini verso #SanremoGiovani in Magari con il beneficio del dubbio (audio e testo) - Elena_Lo_Bue : RT @OptiMagazine: .@AndreaVigentini verso #SanremoGiovani in Magari con il beneficio del dubbio (audio e testo) - OptiMagazine : .@AndreaVigentini verso #SanremoGiovani in Magari con il beneficio del dubbio (audio e testo)… -

(Di lunedì 12 novembre 2018)con, un brano nel quale si parla d'amore ma anche di tanti se e ma che caratterizzano il sentimento più controe complicato che alberghi nel cuore dell'uomo. Classe 1985,entra a far parte del Bevoice Gospel Choir nel 2007 con il quale conduce diversi concerti in Italia e all'estero. Nello stesso anno, è anche corista per il tour di Milva. Col coro,ha anche partecipato a Che tempo che fa, con la conduzione di Fabio Fazio. L'incontro con Francesco Altobelli è quello utile per iniziare ad appassionarsi alla scrittura di canzoni, che compone per altri artisti ma anche per se stesso. Del 2009, il brano che ha scritto per gli Sugarfree dal titolo Resto così.Già partecipante diNuova Generazione,non riesce ad arriva alla finale con il brano Duemila emozioni.è ...