Andamento negativo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari | -0 | 80%

Il settore beni di consumo italiano lima qualche punto - -0 - 61% - - Andamento negativo per Bioera : Movimento fiacco per il comparto dei beni di largo consumo , che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con l' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Goods ha iniziato a trattare a ...

Andamento negativo per il settore automotive dell'Italia - -1 - 07% - : Il Comparto italiano auto e ricambi termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha chiuso a 188.

Lieve ribasso per il settore infrastrutture e impiantistica - -0 - 39% - - Andamento negativo per Reno De Medici : Il Comparto beni industriali a Milano si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l' EURO STOXX Industrial Goods & Services . Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ha avviato gli scambi a ...

Prevalgono le vendite per il settore automotive dell'Italia - -1 - 13% - - Andamento negativo per Pininfarina : Si è mosso in territorio negativo il comparto italiano auto e ricambi , che è peggiore dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha chiuso a quota 186.017,56 in calo ...

Pesante il comparto del commercio in Italia - -2 - 09% - - Andamento negativo per MARR : Crolla il settore vendite al dettaglio , che fa peggio dell'andamento piatto dell' EURO STOXX Retail . Il FTSE Italia Retail ha chiuso a quota 129.206,42 scivolando del 2,09%, rispetto alla chiusura ...

Seduta molto negativa per l'indice del settore alimentare italiano - -1 - 83% - - Andamento negativo per Bioera : Rosso per il comparto alimentare a Piazza Affari che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto la giornata a quota 76.503,56 con una ...

Andamento negativo per il settore utility italiano - -1 - 06% - - in forte calo Falck Renewables : Il Comparto utility in Italia prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Utilities . Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 25.134,81, in calo dell'1,06% ...

Andamento negativo per il settore infrastrutture e impiantistica - -0 - 71% - - giornata da dimenticare per Datalogic : Il Comparto beni industriali a Milano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Industrial Goods & Services . Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ...

Andamento negativo per il settore commodities italiano - -1 - 14% - : Il Comparto materie prime dell'Italia prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Basic Resources . Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a 39.224,56, ...

Andamento negativo per il settore automotive dell'Italia - -1 - 41% - : Il Comparto italiano auto e ricambi prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 211.

Seduta molto negativa per il settore servizi per la finanza - -3 - 81% - - Andamento negativo per Banca Ifis : Rosso per il comparto dei servizi finanziari in Italia che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Financial Services . Il FTSE Italia Financial Services ha chiuso la giornata a quota 84.698,99 ...

Seduta molto negativa per l'indice del settore costruzioni italiano - -3 - 10% - - Andamento negativo per Astaldi : Rosso per il settore costruzioni a Milano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia Construction & Materials ha chiuso la giornata a quota 29.819,34 ...

Andamento negativo per il comparto chimico italiano - -1 - 16% - - rosso per SOL : L' Indice del settore chimico prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' EURO STOXX Chemicals . Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 19.774,57, in calo dell'1,16% ...

Andamento negativo per il comparto chimico italiano - -1% - - seduta depressa per SOL : Teleborsa, - L'Indice del settore chimico termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'EURO STOXX Chemicals. Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a 19.754,17, in calo ...