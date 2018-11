Ambiente Aosta | Arpa | “Falda contaminata da idrocarburi Eni sversati”

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 novembre 2018) “C’e’ un impatto anche sulle acque di falda e stiamo valutando accuratamente le concentrazioni che troviamo sui pozzi immediatamente in vicinanza”. Lo ha detto, contattato dall’ANSA, il direttore dell’della Valle d’, Giovanni Agnesod, in merito allo sversamento dida una stazione di pompaggio in disuso del deposito Eni di Pollein, segnalato lo scorso primo novembre. Nella “falda della piana di, chiaramente non ci sono prelievi per uso idropotabile” ma, sottolinea Agnesod, “e’ necessaria la massima attenzione per caratterizzare l’impatto e attivare le azioni per un contenimento”. Gli– oli combustibili come gasolio, cherosene, nafta, ha accertato l’– sono finiti anche nella Dora Baltea e, in larga parte, nella rete fognaria, raggiungendo il ...