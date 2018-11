laragnatelanews

: Amazon a breve venderà anche i prodotti Apple. Esiste un accordo - laragnatelanews : Amazon a breve venderà anche i prodotti Apple. Esiste un accordo - evyna : Amazon a breve venderà anche i prodotti Apple. Esiste un accordo - ele2468 : RT @justLucreziaM: Breve guida ironica a ciò che le donne NON vogliono. 'Per favore, non baciarmi!' in offerta a 0,99 -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Spesso e volentieri la celebreviene criticata per i prezzi elevati dei suoi dispositivi, ma nonostante questo idella società guidata da Tim Cook continuano ad ottenere un enorme successo a livello globale. Sono milioni gli iPhone, iPad, Mac e accessori della mela venduti ogni anno in tutto il mondo, rendendo il colosso di Cupertino una delle aziende più ricche al mondo e in grado di attirare sempre l’attenzione del pubblico. Oltre allo store online della società, itargatipossono tuttavia essere trovatida rivenditori terzi. I commercianti esterni che vendono attraversosono un esempio di quanto appena detto. Ma arriva una notizia che di certo andrà incontro alle esigenze dimadella stessa. Le due multinazionali statunitensi hanno raggiunto unche, a, consentirà addi vendere per via ufficiale ...