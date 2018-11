Amadeus verso L’anno che verrà dopo i record di Soliti Ignoti

lanostratv

(Di lunedì 12 novembre 2018) L’anno che, 31 dicembre 2018:pronto per il Capodanno di Rai1 Sarà ancora una volta, com’è noto da tempo, il conduttore de L’anno che, il seguitissimo show della vigilia di Capodanno, in onda su Rai1 il 31 dicembre prossimo, in diretta da Matera, com’è già avvenuto tre anni fa. Il conduttore difarà quindi compagnia anche quest’anno agli italianiil cenone di San Silvestro, per attendere l’arrivo del 2019, nella suggestiva location che sarà la capitale della cultura nel 2019. Già nella sua prima edizioneha condotto L’anno chea Matera, passando l’anno successivo a Potenza e, nel 2017, a Maratea. Quest’anno la location sarebbe dovuta essere Venosa, sempre in Basilicata (cittadina dalla quale già nella passata edizione Francesca Barra ha curato dei collegamenti in diretta ...