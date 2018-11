Alza il dito medio mentre l' autovelox lo fotografa | dovrà pagare 125 multe

Intervista – Erri De Luca : «Oggi la gioventù è una minoranza compressa che non Alza il dito contro gli adulti» : Operaio, muratore, camionista ed ex militante di Lotta Continua, Erri De Luca è uno degli autori della letteratura contemporanea tra i più apprezzati per il quale vivere è sinonimo di passione, quella intesa alla latina, che passa dal dolore per non arrendersi agli eventi in nome di un’ideale da perseguire e proteggere. Era il 1989 quando Feltrinelli stampò il suo romanzo d’esordio “Non ora, non qui” e l’Italia si accorse di un nuovo ...

Fca - Moody's Alza outlook a positivo : 'Continui miglioramenti dei parametri del credito'. Confermato rating BA2 : MILANO - Moody's ha Confermato il rating BA2 su Fiat Chrysler Automobiles NV, alzando l'outlook da stabile a positivo. Confermati anche gli altri giudizi sulla casa automobilistica e...

MalacAlza imprenditore d'acciaioTra Pirelli e finanza. Ma il Genoa... : Vittorio Malacalza, genovese di adozione e genoano per fede, per Genova sembrerebbe disposto a tutto. Un amore, come tutte le grandi passioni, quelle vere tormentate che struggono il cuore e in questo caso anche il portafoglio. Perché Genova è difficile, e forse per questo affascina, perché a Genova fare affari non è semplice come a Milano, qui è tutto più complesso e ostacolato. Segui su affaritaliani.it

Di Maio Alza il velo sull'editoria ormai compromessa I conflitti d'interesse dei giornaloni in crisi d'identità : Il fantasma della libertà (di stampa). Cronache dell’inarrestabile decadenza dei giornalistoni di stato, di tivvù, senza audience e senza idee. Non sparerò nel mucchio, perchè è troppo facile abbattere obiettivi così traballanti, non generalizzerò perché quasi tutti sono coinvolti e complici di questa decadenza dovuta al narcisismo Segui su affaritaliani.it