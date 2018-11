Altri problemi per Pixel 3 | un surriscaldamento durante la ricarica ne provoca lo

Kasia Smutniak : "Da straniera - dico una cosa : in Italia non c'è razzismo. I problemi sono Altri" : Kasia Smutniak, ex modella polacca naturalizzata Italiana, è diventata un'attrice di successo sia al cinema che in tv e, tra qualche settimana, sarà nelle sale con La prima pietra in cui interpreta una mamma musulmana alle prese con lo scontro tra culture.In occasione dell'uscita del nuovo film, l'attrice ha voluto raccontarsi al settimanale Grazia, nel numero in edicola da questa settimana, parlando di differenze culturali.Io sono ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Calgary ha dei problemi. Il sindaco chiede Altri soldi al governo : candidatura a rischio? : Milano e Cortina d’Ampezzo sono in piena corsa per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026, la candidatura italiana sembra essere molto gradita e solida a meno di un anno di distanza dal momento in cui il CIO ufficializzerà la propria scia. Il capoluogo meneghino e la Perla della Dolomiti se la devono vedere con due avversarie che però non se la stanno passando molto bene: Stoccolma è alle prese con delle problematiche politiche visto che ...

I server di EA sono offline : i giocatori segnalano problemi con FIFA 19 e Altri titoli : Pomeriggio di fuoco per la libreria di titoli pubblicati da EA, con i server della compagnia che risultano offline in tutto il mondo a causa di un problema sconosciuto.Come riporta DailyStar, gran parte dei videogiochi di EA come FIFA 19, Battlefield 1, Madden NFL 19 e NHL 19 sono tuttora inaccessibili, con i giocatori che non riescono in alcun modo a interagire con le funzionalità online dei suddetti titoli. La compagnia, tramite il profilo ...

Altri problemi per i Pixel 3 : le applicazioni si chiudono all’improvviso per liberare la RAM e non solo : I nuovi Google Pixel 3 e 3 XL sono stati presentati da poco, e non sono neanche arrivati in vendita alle nostre latitudini, dove arriveranno solo il 2 novembre. Negli Stati Uniti, però, i nuovi leggi di più...

Milan - Altri problemi economici per Yonghong Li : non può lasciare la Cina : Nuovi problemi per l’ex proprietario del Milan Yonghong Li. L’impossibilità di rimborsare il debito con il fondo Elliott gli ha fatto perdere la proprietà del club rossonero, mentre adesso Li è stato messo sotto accusa in Cina per un altro prestito non onorato. Stando ai media cinesi, il Tribunale intermedio del popolo di Jingzhou ha emesso un ordine restrittivo ritirando il passaporto all’uomo d’affari di Hong ...

La forza di Iliad Italia? Ancora le rimodulazioni degli Altri - Levi nega i problemi di copertura : Il successo di Iliad Italia dopo i primi 4 mesi dal lancio sono stati raccontati in una lunga intervista teLevisiva condotta da CLassCNBC e pubblicata da ItaliaOggi. In più di 20 minuti di domande e risposte sono stati affrontati molti aspetti del servizio reso dall'operatore e solo in minima parte è stato toccato l'argomento relativo ai recenti problemi di rete registrati per il vettore. Cerchiamo di capire dunque il senso delle dichiarazioni ...

Paolo Fox/ Oroscopo e previsioni di oggi 2 ottobre 2018 : Leone problemi in amore - gli Altri segni? : Oroscopo di Paolo Fox di oggi martedì 2 ottobre 2018: previsioni, l'analisi segno per segno a LatteMiele. Leone problemi in amore, quali sono si segni al top della giornata?(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 06:26:00 GMT)

Mouv' : importante la questione Casino - ma VdA attanagliata da moltissimi Altri problemi : Relativamente alle esternazioni e alle dichiarazioni fatte dai consiglieri regionali - appartenenti ai vari gruppi consiliari - e rilasciate fuori e dentro l'Aula del Consiglio Valle durante la seduta ...

Versace vende ma per favore niente pianti. I problemi dell’industria italiana sono Altri : Versace finisce nelle mani degli americani, ma per favore niente pianti o lamenti. Purtroppo, ci sarebbe dell’altro, molto più grave e più serio, cui pensare. Questo, in sintesi, quello che si può dire alla notizia che l’azienda fondata nel 1978 da Gianni Versace – uno dei simboli più prestigiosi della moda italiana – oggi passa nelle mani degli americani di Michael Kors. Negli ultimi anni il gruppo della medusa stilizzata scriveva a ...

"Ma non avete Altri problemi?" : 'Piccola fascia, grossa lite'. È la Bild a ironizzare, riferendo delle polemiche esplose nel calcio italiano, a causa della prescrizione della Lega do Serie A sulla fascia unica per i capitani. 'Mamma ...