Alta pressione sulla Penisola | sole e clima mite | ma iniziano le prime nebbie

(Di lunedì 12 novembre 2018) Roma - Confermata fin da oggi la rimonta di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Una configurazione che favorirà condizioni meteorologiche in prevalenza stabili e ancora una volta molto miti per il periodo per gran parte della settimana. L'anticiclone a novembre, tuttavia, non è sempre sinonimo di cieli sereni, anzi: su vallate e basse pianure durante le ore notturne e al mattino si potranno avere dense foschie,talora fitte o nubi basse da inversione termica, che in alcune zone del Centronord potrebbero insistere anche nelle ore centrali del giorno, in particolare su Valpadana e conche appenniniche del Centro Italia. Sempre in Valpadana tenderanno inoltre a ristagnare smog e inquinanti, con qualità dell'aria in deciso peggioramento. Dopo il periodo decisamente piovoso sembra però ...