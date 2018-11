Allegri vince Panchina d' Oro 2018

Allegri vince la Panchina d’Oro - Sarri secondo con Inzaghi : La votazione a Coverciano Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus, campione d’Italia in carica, è risultato il tecnico più votato dai colleghi. Per lui è la quarta affermazione in carriera, terza da quando lavora per il club bianconero. Allegri è primo con 17 voti, seguito da Sarri e Simone Inzaghi con 8 voti a testa. È stata consegnata anche la Panchina d’Argento, che premia il miglior ...

Juventus - è una sconfitta ‘pericolosa’ : lo United ‘frantuma’ tutte le certezze di Allegri! La Roma vince con il carattere e Di Francesco risponde alle critiche : Si è conclusa un’altra giornata incredibile valida per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, sono scese in campo Roma e Juventus, non sono mancati i colpi di scena e le sorprese clamorose. Partiamo dalla Roma. E’ una vittoria di carattere quella della squadra di Di Francesco che ha risposto con una prova incoraggiante alle critiche ingiuste durante la settimana dopo il pareggio contro la Fiorentina, non ...

Juventus - Allegri : “Non pensiamo alla Champions - solo a vincere contro il Cagliari” : Come da consuetudine, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato nella conferenza stampa pre gara. I bianconeri si preparano alla sfida contro il Cagliari di domani sera alle 20.30. Il tecnico non sottovaluta assolutamente la gara e chiede maggiore attenzione ai suoi: “Chiedo di vincere la partita. La dimostrazione si è vista anche a Empoli, dove […] L'articolo Juventus, Allegri: “Non pensiamo alla Champions, ...

Juventus - Allegri : “Dobbiamo vincere la Champions League” : Massimiliano Allegri intervenuto insieme a Perin, De Sciglio, Chiellini, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi, Cuadrado, Kean, Douglas Costa e Dybala, ad un evento organizzato dallo sponsor Adidas fissa gli obiettivi della Juve e punta in alto. “La squadra sta facendo bene –ha spiegato il tecnico di Livorno-. La storia della Juve parla chiaro: negli ultimi sette anni sette scudetti […] L'articolo Juventus, Allegri: “Dobbiamo ...

Juventus - Allegri : 'Per migliorare dobbiamo vincere la Champions League - CR7 da Pallone d'oro' : Dodici vittorie e un pareggio nelle prime 13 partite stagionali, primo posto in classifica in campionato con 6 punti di vantaggio sulle seconde e punteggio pieno nel girone di Champions League. Inizio ...

Juventus - Allegri : "Non belli - ma vincenti. CR7? Da far vedere ai bambini" : La Juventus non brilla e soffre più del previsto, ma alla fine riesce a vincere a Empoli con un Cristiano Ronaldo ancora una volta decisivo. Una vittoria che Massimiliano Allegri ha commentato così ...

Euforia Juve - Allegri twitta : 'Vincere all'Old Trafford non è da tutti'. CR7 su Instagram : 'Partita emozionante' : Manchester United-Juventus , the day after. La vittoria dell'Old Trafford ha caricato l'ambiente bianconero. Nella notte Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo hanno espresso sui social network ...

Allegri : "United molto fisico - occorre lucidità e tecnica per vincere e ipotecare il turno" : Quello contro il Manchester United 'è un passaggio importante, perché in caso di vittoria avremo ipotecato il passaggio di turno. Loro sono una squadra forte, molto fisica, dovremo giocare bene ...

Juventus - Allegri : "Oggi bisognava vincere - avevamo la testa a Manchester" : Il tecnico bianconero dopo il primo stop stagionale col Genoa: "Un pareggio che fa bene così torniamo coi piedi per terra"

Allegri avvisa la Juve : "Piatek è una sorpresa - ma noi dobbiamo vincere per allungare" : Massimiliano Allegri, quanto può essere stimolante stabilire il nuovo record di vittorie iniziali della Serie A? 'Non è questione di tenerci, ma questi momenti sono pericolosi. Quando si viene da 8 ...