Allegri vince la Panchina d'Oro 2018

Massimilianosi aggiudica lad'Oro, il riconoscimento che viene assegnato dagli allenatori al miglior tecnico della stagione.Il coach della Juventus ha ottenuto 17 voti. Al secondo posto ex aequo Maurizio Sarri (ex Napoli, ora al Chelsea) e Simone Inzaghi (Lazio) con 8 voti. In Serie B Aurelio Andreazzoli ha vinto lad'Argento.Il tecnico,che ha centrato la promozione con l'Empoli salvo poi essere esonerato,ha preceduto Roberto D'Aversa (Parma) e Filippo Inzaghi (ex Venezia, ora al Bologna).(Di lunedì 12 novembre 2018)