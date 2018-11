Alla Nico Pepe torna il Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro

Domenico De Masi presenta 'Il lavoro nel XXI secolo' Alla Biblioteca Panizzi di Reggio mercoledì 14 : In questa situazione, la laicità è l'insieme delle condizioni che permettono alle diverse espressioni religiose, e più in generale alle diverse visioni del mondo, di coesistere in una società ...

Garelli riparte dAlla moto elettrica. A Eicma spunta l'iconico Ciclone : Il 'Ciclone' Garelli irrompe sul mercato. riparte da Eicma, il Salone mondiale della moto, in corso fino a domani alla Fiera di Milano-Rho, il percorso della storica Casa motociclistica fondata da ...

Uefa - Ceferin candidato unico Alla presidenza Uefa fino al 2023 : Aleskander Ceferin va verso la rielezione per la presidenza Uefa fino al 2023: lo sloveno è il candiato unico. L'articolo Uefa, Ceferin candidato unico alla presidenza Uefa fino al 2023 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Allarme Juventus - adesso Allegri ‘trema’ : la gara contro lo United ha confermato i dubbi sul tecnico - solo individualità e poco gioco possono non bastare in Europa : Allarme in casa Juventus. Nella serata di ieri è andata in scena la partita valida per la 4^ giornata di Champions League, si sono affrontate Juventus e Manchester United che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, vantaggio bianconero firmato da Cristiano Ronaldo, poi finale di partita shock con il pareggio di Mata su punizione e l’autogol di Alex Sandro, si tratta della prima sconfitta in campionato per i bianconeri che si ...

DAlla vincitrice Nicole Kidman a Hugh Jackman - tutte le star agli Hollywood Film Awards 2018 : agli Hollywood Film Award 2018 Nicole Kidman ha ricevuto il premio alla carriera: è arrivata sul tappeto rosso insieme al marito Karl Urban e tanti amici l'hanno omaggiata. Tra queste la giovane ...

Gazzelle - l'indie malinconico Alla prova del secondo album - e dei palazzetti - : 'Si avvera un sogno' : Anche il più timido dell'indie made in Roma è diventato grande. Gazzelle, al secolo Flavio Pardini, ha lanciato ieri il suo secondo album, Punk, Maciste Dischi/Artist First, e si prepara al debutto ...

Marsala - arrestato dAlla Polizia di Stato PRINZIVALLI Francesco Nicolò - cl. 1982 - per evasione degli arresti domiciliari. : La Polizia di Stato, nelle prime ore del giorno 26 c.m., ha tratto in arresto PRINZIVALLI Francesco Nicolò, colto nella flagranza di reato di evasione dagli arresti domiciliari. In particolare gli ...

Napoli - è Allarme nicotina cinese : 'Può provocare infarti' : La nuova frontiera del contrabbando: quello della nicotina liquida per le sigarette elettroniche. Come dire che il tabacco tradizionale si è fatto smart, anzi 'svap' o, all'italiana, 'svapo', termine ...

Rogo Alla Sacra di San Michele - via al restauro Verso l'archiviazione per l'unico operaio indagato : Va Verso l'archiviazione l'inchiesta della Procura sull'incendio che scoppiò alla Sacra di San Michele la sera del 24 gennaio scorso. Con ogni probabilità, a causare il Rogo è stata un cannello per ...

Blackout Alla Funicolare - disavventura per un gruppo di bambini in gita : A causa di un black-out che si è verificato nella mattinata di domenica 21 ottobre all'impianto della Funicolare, le corse sono state sospese. "È entrato immediatamente in funzione - riferiscono dal ...

Laveno Mombello - la Lega Alla 'guerra del Gazebo'. Dal comune : 'Solo un problema tecnico' : ... sta sistematicamente operando sull'intero territorio nazionale secondo le direttive che ha dichiarato più volte di voler fermare la Lega costi quel che costi? Tattica politica pessima e ...

Fumo : l’esposizione del padre Alla nicotina ha effetti negativi sulla salute dei figli anche se la madre non ha mai fumato - ecco quali : Mentre le donne sono da sempre avvisate sui pericoli del Fumo durante la gravidanza, molto meno si sa sui rischi per i figli degli uomini che fumano. l’esposizione alla nicotina per le donne è riconosciuta come un importante fattore di rischio per disturbi comportamentali, come il Disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). Con gli uomini, invece, non ci sono state prove finora di separati fattori di rischio genetici provenienti da ...

L’Uomo del Giorno : Nicola Legrottaglie - partecipa con la Nazionale Alla Confederations Cup 2009 : Nicola Legrottaglie è nato a Gioia del Colle, il 20 ottobre 1976, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Cresciuto nel Bari, i pugliesi lo cedono in prestito prima alla Pistoiese poi al Prato, dove fa esperienza giocando costantemente. In seguito gioca per Chievo, Reggiana e Modena prima di tornare a vestire la maglia dei Clivensi: durante questi due anni si fa notare a livello Nazionale, debuttando in ...