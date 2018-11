Alibaba | Singles' Day da record | in un' ora shopping per 10 miliardi

wired

: 1 miliardo di $ di fatturato in 85 secondi – Alibaba da record per il Single’s Day 2018 - carloabottaioli : 1 miliardo di $ di fatturato in 85 secondi – Alibaba da record per il Single’s Day 2018 - DarioConti1984 : Alibaba: Singles Day 11.11 da record con 1 miliardo di dollari in 83 secondi - Qaplait : ????Per il #SingleDay di quest'anno, @AlibabaGroup segna cifre da capogiro, con vendite sopra i 30 mld $ e aumento de… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) L'evento di, simile al Black Friday di Amazon, totalizza 30,8di dollari di vendite in Asia. Un balzo in avanti del 27% in un anno