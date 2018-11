Alessandro Casillo avanza ad Amici 18 Rudy Zerbi lo promuove

lanostratv

: RT @Beatricedeluca_: Alessandro Casillo mi ha fatto venire i brividi Ho le lacrime agli occhi, ho detto tutto. ?? #Amici18 - starkbuckz : RT @Beatricedeluca_: Alessandro Casillo mi ha fatto venire i brividi Ho le lacrime agli occhi, ho detto tutto. ?? #Amici18 - lookmebenji : RT @loving_wolves: Alessandro Casillo è un grandissimo si #amici18 - zazoomnews : Alessandro Casillo da Io Canto ad Amici 18 conquista tutti: nuovo concorrente? - #Alessandro #Casillo #Canto… -

(Di lunedì 12 novembre 2018)di Maria De Filippi:si complimenta conOggi è andata in onda la prima puntata settimanale del daytime di18 sul canale del digitale terrestre Real Time. E in questa circostanza hanno mostrato ai numerosi spettatori da casa il secondo provino sostenuto dal vincitore di Io Canto e Sanremo Giovani. Quest’ultimo, dopo aver impressionato la commissione di canto portando una cover, stavolta ha deciso di esibirsi, cantando un suo pezzo inedito il cui titolo è “DNA”. Un’esibizione, che è piaciuta a tutti e tre i professori di canto, i quali si sono sperticati in lodi per il giovane talentuoso aspirante concorrente della nuova edizione del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E il più entusiasta è stato senza ombra di dubbio, il quale ha dichiarato schiettamente: “, ...