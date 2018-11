Alessandro Alo Casini | ”X Factor ha un posto speciale nel mio cuore”

Rds e TivùSat lanciano la prima social tv. Il presidente Alessandro Picardi : "Valore aggiunto per pubblico e editori" : La musica e le hit più in voga del momento, accompagnate dai contenuti social condivisi dagli stessi artisti che le compongono. Si chiama RDS socialTv, ed è il primo canale interattivo della televisione italiana, nato dalla collaborazione tra Rds e TivùSat.Per capire di cosa si tratta, da oggi basta sintonizzarsi sul canale 50 del telecomando TivùSat. Il classico streaming audio è accompagnato infatti da una ...

Raffaella Fico - è finita con Alessandro Moggi : “Lei frequenta Nizza - dove vive Mario Balotelli” : Abbiamo visto Raffaella Fico in tv poche sere fa, a Matrix. Intervistata da Nicola Porro, la showgirl partenopea è intervenuta in difesa di Cristiano Ronaldo, il cinque volte Pallone d’oro accusato di molestie sessuali da una modella americana (i fatti risalirebbero al 2009, ndr). La Fico, che con Ronaldo è stata fidanzata quasi un anno, ha parlato ai microfoni della trasmissione di Radio 1 ‘Un giorno da Pecora’ rivelato di ...

Incidente a Groppino nei pressi di Corsalone : morto l’imprenditore Alessandro Nanni : Un morto e tre feriti gravi. E’ il bilancio dell’Incidente avvenuto a Groppino nei pressi di Corsalone. Nell’impatto è morto Alessandro

Stroncata da un malore Simonetta D’Alessandro : firmò gli arresti del clan Spada : Il giudice Simonetta D"Alessandro è stata trovata morta nella sua abitazione di Roma: aveva 58 anni La D"Alessandro nel corso della sua carriera al servizio dello Stato si occupò di molti casi di criminalità organizzata: il più recente fu il suo ruolo da gip nell"inchiesto sul clan degli Spada, a Ostia.A dare l"allarme è stato il figlio che ha contattato i carabinieri di Prati non avendo notizie della madre: i militari si sono così recati presso ...

Lutto a Firenze - è morto a 32 anni Alessandro Parrini : stroncato da un malore nella notte : Alessandro Parrini, artigiano di 32 anni di Certaldo, in provincia di Firenze, è morto nel sonno colpito da un malore improvviso, probabilmente un arresto cardiaco. Tutta la comunità locale è in Lutto: "Una persona speciale che è venuta a mancare".Continua a leggere

