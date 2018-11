Al via il Parma film festival

Gol Inglese - splendida conclusione del centravanti del Parma : Torino spazzato via [VIDEO] : Gol Inglese – Il centravanti del Parma firma il 2-0 sul Torino con una splendida conclusione da dentro l’area su servizio di Gagliolo. I padroni di casa soffrono tremendamente le ripartenze degli ospiti e la difesa granata è sempre in difficoltà di fronte a Gervinho e Inglese. Centre de Gagliolo, Inglese reprend, 0-2 #TorinoParma pic.twitter.com/WlBlC1oayC — Fr SerieA Videos (@FRVideos_SerieA) 10 novembre 2018 SCARICA ...

L'Atalanta spazza via il Parma : i nerazzurri si impongono per 3-0 : L'Atalanta di Gasperini mette il turbo nella ripresa contro il Parma di Roberto D'Aversa e gli rifila tre reti. I nerazzurri, sotto la pioggia battente, battono con un secco 3-0 i ducali grazie all'...

Parma - il ds Faggiano fa il punto su voci di mercato ed infortuni : 'Inglese via? Vi dico tutto' : Il dirigente, intervistato da RMC Sport, ha parlato anche di altri gioiellini del Parma: ' Gervinho sta cercando di recuperare lentamente dall'infortunio: la speranza è di riaverlo arruolabile per ...

Parma - il ds Faggiano fa il punto su voci di mercato ed infortuni : “Inglese via? Vi dico tutto” : Parma, il ds Daniele Faggiano ha parlato delle voci di mercato che coinvolgono il club, ma anche dei calciatori acciaccati in vista della Lazio “Inglese è un ragazzo serio, un professionista che parla poco ma che vuole assolutamente la Nazionale. Se può andar via a gennaio? Lo escludo, fino al 30 giugno lui è un tesserato del Parma e noi ce lo teniamo ben stretto, anche perché abbiamo lavorato troppo per strapparlo alla ...

Diretta/ Napoli Parma (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Napoli Parma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al San Paolo nella sesta giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 20:45:00 GMT)

Al via la nuova stagione di 'Parma Europa' : ... nuovi studi e un ampio rinnovamento tecnologico, riparte anche il consueto approfondimento del martedì condotto da Pietro Adrasto Ferraguti e con al centro la cronaca e i confronti dedicati alla ...

Diretta/ Inter Parma (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : Diretta Inter Parma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Torna il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali, sabato si gioca a San Siro(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 14:45:00 GMT)