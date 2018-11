Al Teatro Palladium una giornata per celebrare Gioacchino Rossini

romadailynews

: Al Teatro Palladium di Roma una giornata di celebrazioni rossiniane. - lesalonmusical : Al Teatro Palladium di Roma una giornata di celebrazioni rossiniane. - lesalonmusical : Al Teatro Palladium di Roma una Giornata di celebrazioni e musica per Gioachino Rossini. - EmSerafini : RT @LasinoDoroEdiz: In diretta dal Teatro Palladium di Roma NON SI MUORE PER AMORE -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Roma – Nel giorno esatto in cui cade il 150° anniversario della morte, si celebra alla figura di Gioachino, il più importante compositore d’opera della prima metà del XIX secolo, con un’intensa programmazione rivolta agli studenti e ai docenti, agli studiosi e agli storici, così come al pubblico della Capitale. Le attività del 13 novembre si aprono con la presentazione del progetto “a scuola”, promosso dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, presieduto dal prof. Luigi Berlinguer, di concerto con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, prof. Luca Pietromarchi, dell’Ambasciatore dell’Uzbekistan Otabek Akbarov, del Direttore ...