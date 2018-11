Afghanistan : 67 morti in 24 ore : ANSA, - KABUL, 12 NOV - Sono almeno 67 i morti nelle ultime 24 ore di sangue in Afghanistan. Nel distretto di Farah, almeno 30 i soldati afghani uccisi in un attacco dei talebani a Khost. Le vittime ...

Afghanistan - attacco kamikaze vicino alla prigione di Kabul - sette morti : L'attacco suicida mentre transitava l'autobus con a bordo i dipendenti del carcere Pul-e-Charkhi di Kabul. Tragedia anche nel distretto di Anar Dara dove un elicottero militare è precipitato provocando la morte di almeno 25 persone.Continua a leggere

Elezioni Afghanistan nel sangue : bomba in strada - 11 morti/ Kabul - paura attentati : i risultati fra 10 giorni : Secondo giorno delle prime Elezioni nazionali in Afghanistan dopo tre anni, almeno 50 vittime di attentati ai seggi nella capitale Kabul a opera dei talebani(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:57:00 GMT)

Afghanistan al voto nel sangue - oltre 60 morti in attacchi ai seggi | : Nel Paese le urne erano aperte per le Parlamentari. Nonostante i circa 70mila agenti schierati, i talebani hanno causato violenze in diverse province: in tutto sono stati 193 gli attentati contro ...

