gazzettadelsud

: RT @AnsaScienza: Addio zanne, il bracconaggio forza l'evoluzione degli elefanti Studio in Mozambico, uomo potrebbe aver forzato la selezion… - Marco_chp1 : RT @AnsaScienza: Addio zanne, il bracconaggio forza l'evoluzione degli elefanti Studio in Mozambico, uomo potrebbe aver forzato la selezion… - Daigoro90 : RT @AnsaScienza: Addio zanne, il bracconaggio forza l'evoluzione degli elefanti Studio in Mozambico, uomo potrebbe aver forzato la selezion… - kikka09f : RT @AnsaScienza: Addio zanne, il bracconaggio forza l'evoluzione degli elefanti Studio in Mozambico, uomo potrebbe aver forzato la selezion… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Per effetto del, in Monzambico cresce il numerofemmina che nascono senza: questa strana caratteristica anatomica, che in passato era presente nel 2-4% dei casi, oggi ...