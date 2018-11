Addio a un genio | è morto il papà dei supereroi Marvel

caffeinamagazine

(Di lunedì 12 novembre 2018)a un vero. Fumettista, quindi ideatore di personaggi e storie, ma pure editore, manager e produttore. Il suo nome è passato di diritto alla storia: si è spento Stan Lee, il leggendario creatore dei. Per i fan era lui stesso un eroe, dal momento che ha creato personaggi come Spider-Man, Hulk, Thor, Iron Man, i Fantastici 4, Pantera Nera, Avengers e X-Men. All’anagrafe Stanley Martin Lieber aveva 95 anni ed è stato a lungo presidente e direttore editoriale dellaComics, per la quale ha sceneggiato moltissime storie. Ma non solo il suo nome. Anche il suo volto, come ricorda Repubblica, è rimasto popolarissimo grazie al “gioco” dei cameo nei film. Tutti sapevano che in ogni nuova avventura cinematografica o televisiva dei suoiprima o poi, anche se per una breve apparizione, sarebbe spuntato anche lui. E chissà in quale veste ...