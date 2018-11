Addio a Stan Lee | il papà  dei supereroi Marvel Il suo mondo in 5 film

Addio a Stan Lee - il creatore dei supereroi più famosi scomparso a 95 anni : Regalava sempre un cameo nei film Marvel The post Addio a Stan Lee, il creatore dei supereroi più famosi scomparso a 95 anni appeared first on News Mtv Italia.

Addio a Stan Lee - papà delle creature Marvel : I supereroi di Stan LeeI supereroi di Stan LeeI supereroi di Stan LeeI supereroi di Stan LeeI supereroi di Stan LeeI supereroi di Stan Lee Stan Lee, papà delle creature Marvel , è morto lunedì, a 95 anni. A riferirlo, è stato Tmz, sito americano che per primo è stato contattato dalla famiglia del fumettista. La figlie di Lee ha riferito come il padre abbia avuto un malore nella mattinata del 12 novembre. Portato di urgenza al Cedars-Sinai Medical ...

Fumetti : Addio Stan Lee - papà dei Marvel : 20.57 Stan Lee, il leggendario creatore dei supereroi Marvel , è morto a 95 anni. Lo riferisce il sito Tmz. Creatore di personaggi indimenticabili come SpiderMan, X-Men, Black Panther e I Fantastici Quattro, editore e direttore di Marvel Comics, Stan Lee era egli stesso un supereroe per i fan di tutto il mondo, e ha entusiasmato intere generazioni di amanti dei Fumetti . La figlia J.C. ha dichiarato a Tmz: "Mio padre amava tutti i suoi fan, era ...

Fumetti - è morto Stan Lee : Addio al creatore dei supereroi Marvel : addio a Stan Lee: è morto all’età di 95 anni il Fumetti sta padre di molti personaggi della Marvel Comics. Lo ha confermato la figlia. Alla sua matita si devono personaggi indimenticabili come SpiderMan, X-Men, Black Panther e I Fantastici Quattro. Editore e direttore di Marvel Comics, Stan Lee era egli stesso un supereroe per i fan di tutto il mondo. L'articolo Fumetti , è morto Stan Lee: addio al creatore dei supereroi Marvel sembra essere ...

Stan Lee morto a 95 anni : Addio alla leggenda dei fumetti della Marvel Comics : È stato il creatore di personaggi iconici come i Fantastici Quattro, Spider-Man, X-Men e Hulk, Thor. Una leggenda nel panorama fumettistico mondiale. Stan Lee è morto a 95 anni lunedì mattina in un ospedale di Los Angeles. Nato a new York nel 1922 è noto per i suoi cameo in quasi tutte le produzioni Marvel, tra cui ne Guardiani della galassia, vari Spider-Man, The Avengers e Black Panther.”Mio padre amava tutti i suoi fan”, ha detto ...