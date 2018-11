A scuola con il geologo | giornata dedicata alla prevenzione

Siena - a scuola con la droga : scattata denuncia per uno studente : L’episodio è avvenuto presso una scuola di Siena. Uno studente è entrato in classe portando con sé otto involucri di marijuana. Erano già stati suddivisi in dosi ed il giovanissimo li aveva occultati nella giacca. La scoperta è avvenuta grazie ad alcuni controlli di polizia all’interno dell’istituto in questione. Lo studente è stato infine denunciato, con l’accusa di di detenzione ai fini di spaccio pluriaggravato di ...

Che calvario andare a scuola con gli autobus sovraffollati : Prato, gli studenti hanno raccolto seimila firme per chiedere un aumento dei mezzi in concomitanza degli ingressi e uscite e l'abolizione dell'obbligo di obliterare gli abbonamenti

Rinnovo contratto statali e scuola - aumenti stipendi : le cifre delle tabelle della relazione tecnica : Per gli aumenti degli stipendi dei dipendenti statali e scuola resterebbero 330 milioni, ovvero circa 10 euro a dipendente PA. E’ quanto emerge dalle tabelle della relazione tecnica alla legge di bilancio riportate da Il Sole 24 Ore. Questo per ciò che riguarda il 2019 ma anche per il 2020 e 2021 la situazione non cambia troppo. Il 70% dei 1,1 miliardi di euro di fondi risulta essere infatti già bloccato, ‘prenotato’ per ...

scuola - FIT abolito e concorso abilitante : la scheda con le novità : FIT abolito e concorso abilitante: sono queste le principali novità per la Scuola secondaria contenute nel DDL Bilancio. Anche la formazione iniziale prevista dal DLgs 59/17 viene cancellata. Il concorso pubblico sarà nazionale, indetto su base regionale e interregionale, e avrà carattere abilitante. Chi supera il concorso, poi, accede a un percorso annuale di formazione iniziale e prova. Il destino dei precari con 3 anni di servizio resta ...

Cesano Boscone - per gli anziani la scuola di polizia arriva a domicilio : «Chiedete aiuto al minimo sospetto» : «Buongiorno, sono il vigile di quartiere». Sono quasi le 11 e Nicola De Santis, 52 anni, da vent'anni in servizio alla polizia locale di Cesano Boscone, suona il citofono a casa di Adriano e ...

Concorso scuola infanzia e primaria - Anief : 'Limiti incomprensibili - faremo ricorsi' : Il Concorso per docenti di scuola dell infanzia e primaria tagliati fuori miriadi di candidati che hanno diritto a partecipare . Lo sottolinea l Anief preannunciando ricorsi alla giustizia ...

La Terra vista da un professionista : a scuola con il Geologo : Le recenti alluvioni che hanno colpito il territorio nazionale, gli eventi sismici dell’Italia centrale degli ultimi due anni e la presenza di più vulcani attivi evidenziano come l’Italia sia un Paese fragile dal punto di vista del rischio sismico, idrogeologico e vulcanico. È inaccettabile che si continui a morire a causa di frane, alluvioni e terremoti. Un dato è significativo: ancora oggi tra il 20 e 50% delle vittime è dovuto a comportamenti ...

Governance - l'Africa migliora ma su scuola e economia no : Non risulta neanche esserci un rapporto diretto tra le dimensioni dell'economia di un paese e le prospettive economiche dei suoi abitanti. In effetti dei quattro settori considerati, quello delle ...

Bando di concorso per scuola d’infanzia e primaria : Finalmente è ufficiale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bando di concorso straordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria. Le domande potranno essere presentate dal 12 novembre al 12 dicembre. Importante: sono ammessi docenti con diploma magistrale e docenti in possesso di laurea abilitante in Scienze della formazione che hanno svolto almeno due anni di servizio negli ultimi 8 anni. A renderlo ...

scuola - bando per il concorso infanzia e primaria in Gazzetta Ufficiale : ... dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti - Insieme all'uscita del bando per il concorso straordinario abbiamo inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze la richiesta formale per far ...

scuola - bando concorso per infanzia e primaria pubblicato in Gazzetta ufficiale - Sky TG24 - : Le domande potranno essere presentate dal 12 novembre al 12 dicembre. Sono ammessi docenti con diploma magistrale e docenti in possesso di laurea abilitante in Scienze della formazione che hanno ...

scuola - precariato docenti e ATA ultime notizie : novità con l’emendamento alla LdB 2019 : L’onorevole Antonio Iannone di Fratelli d’Italia, membro della VII Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha presentato l’emendamento risolutivo (il 12.0.3) attraverso il quale si prevede che nel caso in cui ‘il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di ...

Carabinieri a scuola da Andreucci con la 308 GTi by Peugeot Sport : A pochi mesi dalla consegna della 308 GTi by Peugeot Sport all’Arma dei Carabinieri, in comodato d’uso gratuito, Peugeot completa il progetto mettendo a disposizione il neo-campione italiano rally Paolo Andreucci per formare alcuni militari che utilizzano la Sportiva per il controllo del territorio, il traSporto di organi e sangue e per le scorte istituzionali. […] L'articolo Carabinieri a scuola da Andreucci con la 308 GTi by ...

Contratto statali - di quanto aumenta lo stipendio della scuola? Le cifre : Con il rinnovo dei contratti statali, nella legge di bilancio, si prevedono aumenti da 50 euro al mese. Un primo piccolo aumento si avrà da aprile 2019 (8 euro) che salirà poi a luglio (13/14 euro). Aumenti che i dipendenti statali, docenti e ATA si ritroveranno nei cedolini stipendiali mensili. Nella legge di bilancio sono, infatti, contenuti anche gli stanziamenti che serviranno per il rinnovo dei contratti del prossimo triennio 2019/2021. ...