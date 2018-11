A Milano seconda tappa roadshow di AI WorkLab 2 0 di LVenture

Starbucks apre una seconda caffetteria a Milano. E questa volta servirà il Frappuccino : La promessa era stata fatta durante la presentazione della prestigiosa Reserve Roastery di Piazza Cordusio: «Entro la fine dell’anno – aveva anticipato il chairman Howard Schultz – Starbucks aprirà a Milano altre due caffetterie, locali classici in cui sarà possibile trovare tutti i prodotti che hanno reso celebre la nostra catena nel mondo». E così sarà, a quanto pare. All’angolo tra Corso Garibaldi e Piazza XXV Aprile, ...

Milano - seconda edizione di VIVITE - Festival del vino cooperativo : Ci sarà tanto spazio ai talk show con relatori importanti, della scienza, dell'enologia, del marketing, rappresentanti istituzionali, e di aziende grandi e piccolissime, per ragionare di vino e sul ...

Milano : GaE secondaria - nomine - progetti. Intervista al Dirigente Coppi : A Milano sfruttiamo risorse preziose per il territorio come il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, con cui collaboriamo attivamente. Poi gliene potrei citare tante altre, ma rischierei ...

Secondamarea : il duo arriva in due date a Milano per lo Slow Tour : Le canzoni esplorano i temi della natura, del clima, dell'acqua, dei boschi e degli effetti che questi hanno sull'uomo e sulla sua capacità di osservare il mondo. Tutto ciò viene racchiuso in un ...

Mondiali volley - partite dell'Italia su Rai 2 : inizia la seconda fase a Milano : La Nazionale di pallavolo maschile si appresta a giocare le tre gare della seconda fase dei Mondiali 2018 di volley. Le avversarie dell'Italia sono note: Finlandia, Russia e Olanda. Nell'ordine, la squadra allenata dal commissario tecnico Blengini affronterà le sfidanti nel lungo weekend di Milano dal 21 al 23 settembre. Non ci sarà un attimo di tregua per gli azzurri, chiamati a un tour de force notevole in vista delle Final Six di Torino. Dopo ...

Volley - Mondiali 2018 : i gironi della seconda fase - tutti i gruppi e le nuove classifiche. Italia prima a Milano : Si sono definiti i gironi della seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputerà nel weekend del 21-23 settembre. Sono rimaste in corsa 16 Nazionali che sono state divise in quattro gironi: le squadre si sono portate dietro tutti i risultati conquistati nella prima fase, dunque si partirà con delle situazioni di classifica già definite. Le formazioni inserite all’interno dello stesso gruppo si sfideranno tra loro una ...

Barrio Milano - ascesa e crollo delle gang latino americane : la seconda puntata sulle pandillas in onda su Sky : Torna con il secondo e ultimo appuntamento, domenica 16 settembre alle 21.15, la docu-serie “Barrio Milano – ascesa e crollo delle gang latino americane”, in onda per due settimane su Sky Atlantic e Sky TG24 e disponibile su Sky On Demand, per il ciclo de “Il racconto del reale”. Scritto da Lirio Abbate, con la regia di Gabriele Gravagna e prodotto da Magnolia per Sky, il doc racconta della diffusione in Italia del fenomeno delle pandillas ...