44 Gatti | nuova serie animata in arrivo su Rai YoYo

(Di lunedì 12 novembre 2018)d’animazione insu Rai: si tratta di “44”, la prima produzione prescolare di Rainbow: ecco le anticipazioni C’è grande attesa per la“44” inin esclusiva assoluta su Rai. Realizzata in co-produzione con l’Antoniano di Bologna e in collaborazione con Rai Ragazzi, laprende il nome dalla celebre canzone de Lo Zecchino d’Oro. Ecco le anticipazioni e la data di messa in onda. 44la: quando inizia Al via da lunedì 12 novembre 2018 alle ore 19.05 e dal 13 novembre anche alle ore 7.35 circa la“44” su Rai. Laè la prima produzione prescolare di Rainbow (la content company nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e multimediali), realizzata in co-produzione con l’Antoniano di Bologna e in collaborazione ...