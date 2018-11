2018 | l' anno del cibo italiano | l' evento al Cinema Arsenale

"BUON COMPLEANNO - DIETA MEDITERRANEA! 2018" A Pollica la tre giorni dedicata al gusto e al benessere con Bastianich - Tatangelo - Casa Surace - ... : ...00 - Visita guidata gratuita al Museo Vivente della DIETA mediterranea e al Museo Vivo del Mare L'ingresso a tutti gli spettacoli è libero e gratuito.

MotoGP - GP Valencia 2018 : ecco perché tutti vorranno vincere : ... quelli in cui i piloti proveranno le nuove moto e cambieranno per la prima volta la tuta e il box , martedì 20 e mercoledì 21 novembre, in diretta su Sky Sport MotoGP , . Gli occhi di tutti cadranno ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Stupito per la pole position - domani in gara le gomme faranno la differenza” : Lewis Hamilton è soddisfatto della pole position del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno di domani. L’inglese, nonostante due rischi notevoli nella Q2 (due ostacoli nei confronti di Kimi Raikkonen e Sergey Sirotkin), si gusta la 82esima partenza al palo della carriera, la decima in questo 2018, la 100esima per la Mercedes. La felicità, per il cinque volte campione del mondo, ovviamente, è notevole. “Sono state qualifiche ...

Trampolino elastico - Mondiali 2018 : Gao Lei e Rosannagh MacLennan in trionfo - Cannone 22° : A San Pietroburgo (Russia) si sono conclusi i Mondiali 2018 di Trampolino elastico con l’assegnazione delle medaglie per quanto riguarda l’individuale, cioè l’unica prova inserita nel programma olimpico. MASCHILE: Gao Lei si è laureato Campione del Mondo per la seconda volta in carriera dopo il trionfo del 2015 grazie a un buonissimo esercizio che gli è valso 62.255 punti (17.500 per le difficoltà, 17.000 per ...

Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2018 : Katinka Hosszu e Vladimir Morovov fanno la voce grossa in Giappone : Va in archivio la seconda giornata della sesta tappa di Coppa del Mondo 2018 di Nuoto a Tokyo (Giappone) e i risultati di un certo spessore non sono mancati. A dare inizio alle danze ci ha pensato la campionessa ungherese Katinka Hosszu. La fuoriclasse magiara si è imposta nei suoi 400 misti con lo strepitoso crono di 4’21″91, piegando al termine di un confronto molto serrato la Giapponese Yui Ohashi (4’22″73). Una gara ...

The Game Awards 2018 : quest'anno potremmo avere la più grande lineup in termini di annunci di nuovi titoli : quest'anno ai The Game Awards 2018 avremo la più grande lineup in termini di nuovi giochi, almeno così ha dichiarato il produttore Geoff Keighley sia in un tweet che in un'intervista a VentureBeat, riporta Gematsu.Keighley ha inoltre aggiunto che la maggior parte dei publisher principali condividerà informazioni su quello che stanno facendo in futuro, e che si tratterà di un grande evento per l'industria. "Sono davvero orgoglioso di mettere così ...

Francesca Fialdini a TvBlog : "Il 2018? Un anno ricco. Barbara D'Urso? Vorrei conoscerla - è sempre perfetta! Lei e Mara Venier sono così materne..." (Video) : Francesca Fialdini condurrà per la terza volta lo Zecchino d'Oro, la rassegna internazionale dedicata alle canzoni per bambini. La 61esima edizione andrà in onda su Rai 1 a partire da sabato 10 novembre 2018, dalle ore 16:35, ogni sabato, per quattro puntate. Per il secondo anno di fila, la conduttrice toscana condurrà insieme a Gigi e Ross.In occasione della conferenza stampa di presentazione, noi di TvBlog abbiamo intervistato Francesca ...

Tennis – ATP Awards 2018 : Nadal vince il premio sportività - Federer il più amato dai tifosi per il 16° anno di fila : Sono stati annunciati nella giornata di oggi i nomi dei Tennisti vincitori degli Atp Awards 2018, Federer il più amato dai tifosi per il sedicesimo anno consecutivo Sono stati ufficializzati i nomi dei vincitori degli Atp Awards 2018 prima della serata di gala di stasera a Londra, lancio ufficiale delle Atp World Tour Finals che scattano domenica sul veloce indoor della “O2 Arena” della capitale inglese. AFP/LaPresse Novak ...

L'Age pianifica numerose attività per l'anno sociale 2018/2019 : Non mancheranno appuntamenti dedicati allo sport per la crescita psico-fisica, ma anche morale dell'individuo. Un'altra azione che verrà trattata riguarderà la musicoterapia. Il consiglio direttivo ...

Clima - il 2018 in Italia è l’anno più caldo da due secoli e aumentano i fenomeni estremi : allarmante rapporto ISPRA : La stima provvisoria dell’anomalia della temperatura media in Italia, stando ai dati aggiornati fino al mese di ottobre compreso, configura il 2018 come l’anno più caldo di tutta la serie storica di dati controllati ed elaborati dall’ISPRA, cioè almeno dal 1961 (+1,77 °C rispetto al valore normale di riferimento 1961-1990). In base a studi che ricostruiscono il Clima in un passato più remoto, si può affermare che in Italia l’anno in corso ...

Chi saranno i semifinalisti di Pechino Express 2018? Anticipazioni ultima tappa in Tanzania dell’8 novembre : Chi saranno i semifinalisti di Pechino Express 2018? I fan dell'adventure game potranno iniziare a farsi questa domanda visto che oggi, giovedì 8 novembre alle 21.20, andrà in onda la nuova tappa del programma con la conduzione di Costantino della Gherardesca. Obiettivo principale della tappa sarà quella di qualificarsi per le semifinali in programma tra sette giorni. Ai nastri di partenza della puntata vedremo “sfidarsi” Le Mannequin (Linda ...

Victoria’s Secret Fashion Show 2018 - gli angeli fanno le prove : A New York tutto è (quasi) pronto per il Victoria’s Secret Fashion Show 2018 , che verrà registrato stasera per poi essere trasmesso tra un mese. Attese in passerella da Adiana Lima a Kendal Jenner e le sorelle Hadid. A vestire i sogni in lingerie del brand di moda dedicato al solo intimo femminile, però, saranno quasi 50 modelle da tutto il mondo, che si avvicenderanno in passerella sulle note musicali live di Rita Ora, Halsey e Shawn ...

La tv delle ragazze 2018 - Alessandra Casella : "Hanno richiamato tutte - tranne me : perché?" : "Per questa nuova avventura abbiamo chiamato a raccolta le nostre ragazze storiche [...] che hanno risposto generosamente al nostro appello". Così Serena Dandini parla del ritorno de La Tv delle ragazze (da questa sera, in prima serata, su Rai 3), c'è solo un problema: tra le ragazze storiche del programma non è stata richiamata l'attrice Alessandra Casella, che faceva parte del cast alla fine degli anni Ottanta (indimenticabile la sua ...