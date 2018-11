15enne morto vicino ferrovia | s' indaga

Cuneo - 15enne trovato morto vicino ai binari : Torino, 12 nov. - (Adnkronos) - Il cadavere di un ragazzo di 15 anni, straniero, è stato trovato questa mattina vicino ai binari della ferrovia tra Centallo e San Benigno, nel cuneese. Sul corpo del ragazzo, a un primo esame, sarebbero stati evidenziati diversi traumi anche se ancora non sono chiare

Milano : folla ai funerali di Andrea - il 15enne morto per un selfie : In centinaia alla cerimonia nella chiesa di Cusano Milanino per l'ultimo saluto al giovane precipitato dal tetto di un centro commerciale dove era salito con gli amici per una bravata

Morto per un selfie - il padre del 15enne precipitato dal tetto del centro commerciale : "Voglio verità e giustizia" : Alessandro Barone dopo la disgrazia al figlio: "Su un tetto non ci deve essere una botola di un metro aperta"

Il padre del 15enne morto per un selfie : non c'era nessuna protezione - : Il papà del ragazzino, precipitato sabato sera dal tetto del centro commerciale Sarca a Sesto San Giovanni in un condotto di areazione, ha detto a La Stampa: "Per salire mio figlio è passato ...

Milano - 15enne sale sul tetto del centro commerciale per un selfie e cade : morto : E' accaduto attorno alle 22:20 di sabato. Durante la fuga il ragazzo, di Cusano Milanino, è caduto nella condotta dell'aria e i vigili del fuoco hanno dovuto eseguire una manovra molto complicata, che ...

Milano - sale per un selfie sul tetto del centro commerciale e cade : morto un 15enne : Quando è stato scoperto dalla sicurezza, è scappato, precipitando nella condotta di aerazione. Gli amici hanno raccontato che il loro compagno voleva dimostrare con una foto di aver "conquistato" la cima del cinema Skyline, che si trova all'interno del centro commerciale