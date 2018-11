Xiaomi MI MIX 3 | il meccanismo a slider garantisce più di 350 000 scatti

Il meccanismo di apertura di Xiaomi Mi MIX 3 è più robusto del previsto e la colorazione smeraldo disponibile da subito : Stando ad un test eseguito da Digital Tail, il meccanismo di apertura a scorrimento dello Xiaomi Mi MIX 3 sarebbe più resistente di quanto previsto L'articolo Il meccanismo di apertura di Xiaomi Mi MIX 3 è più robusto del previsto e la colorazione smeraldo disponibile da subito proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Xiaomi Mi Mix 3 è già disponibile per essere acquistato... : ... sblocco tramite riconoscimento del volto, sistema a scorrimento per l'accesso alle fotocamere frontali, USB di tipo C Maggiori dettagli da un'altra fonte Autore darthnewsside Categoria Scienza e ...

Xiaomi Mi 8 - Mi 8 Explorer Edition e Mi MIX 2S ricevono la Night Mode con la nuova beta : Come promesso Xiaomi ha portato la Night Mode anche su Xiaomi Mi 8, Mi 8 Explorer Edition e Mi MIX 2S, grazie a un aggiornamento di MIUI 10 beta.

La modalità "Foto Notturne" di Xiaomi MIX 3 dovrebbe arrivare anche in Mi 8 Pro : pronti a scattare meravigliose foto al buio? : Le scene notturne sono molto apprezzate sia dai fotografi professionisti che da tutti coloro i quali decidono di affacciarsi al mondo della fotografia

Smartphone Android in offerta oggi 2 novembre : Nokia 7 Plus - Xiaomi Mi MIX 2 - Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy Note 9 e altri : oggi sono in offerta Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Pro, Google Pixel 2 XL e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli?

OnePlus 6T o Xiaomi Mi MIX 3 : ecco le principali differenze (confronto video) : Vi proponiamo un primo confronto tra Xiaomi Mi Mix 3 e OnePlus 6T, cominciamo a chiarire le idee su quale sia il migliore, pregi e difetti di entrambi.

Xiaomi Mi MIX 3 presentato ufficialmente in Italia : Dopo il lancio ufficiale del 25 ottobre avvenuta nel Palace Museum della città proibita, Xiaomi Mi MIX 3 è stato presentato ufficialmente anche dalla sezione Italiana dell’azienda. L’attesa per la commercializzazione di questo nuovo smartphone leggi di più...

Xiaomi Mi Mix 3 ha uno slider robusto ma sarà pratico? Le nostre prime impressioni (video) : Che siate amanti del notch o meno, Xiaomi ha una alternativa per voi. Xiaomi Mi Mix 3 è il nuovo smartphone della casa

Disponibilità Xiaomi Mi MIX 3 in Italia : trapelati i primi dettagli : Abbiamo già avuto il piacere di parlarvi dello Xiaomi Mi MIX 3, l'ultimo capolavoro del brand cinese, che il produttore ha presentato proprio quest'oggi al pubblico Italiano. Dopo avervi raccontato giorni fa delle specifiche tecniche del dispositivo (potete consultarle in questo articolo dedicato), adesso vogliamo concentrarci sui dettagli relativi alla commercializzazione presso il nostro mercato. Partiamo col dirvi che lo Xiaomi Mi MIX 3 ...

Mi Mix 3 - lo smartphone tutto-schermo di Xiaomi : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nonostante sia stato presentato ufficialmente a Pechino qualche settimana fa, il promettente smartphone Xiaomi Mi Mix 3 non farà probabilmente in tempo a giocarsi la partita di migliore gadget dell’anno sul nostro territorio. Lo ha annunciato l’azienda oggi, riferendo che la finestra di lancio indicativa del dispositivo si apre a fine dicembre per chiudersi a gennaio 2019. Peccato, perché il telefono ha ...

Xiaomi ci spiega come funziona il meccanismo a scorrimento di Xiaomi Mi MIX 3 : Xiaomi ci spiega cosa si nasconde dietro la tecnologia utilizzata per realizzare il meccanismo a scorrimento di Xiaomi Mi MIX 3.

Xiaomi Mi Mix 3 - lo smartphone che 'nasconde' la fotocamera frontale : Il dispositivo top di gamma potente e economico (poco più di 400 euro), Ram fino a 10 GB e schermo Amoled da 6.39''. Da novembre in vendita in Cina